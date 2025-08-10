Slovák vylepšil v chôdzi svoj osobný rekord. Podmienky boli super, teší sa

Slovenskí reprezentani, zľava Jakub Mažgút a Lukáš Rosenbaum.
Slovenskí reprezentani, zľava Jakub Mažgút a Lukáš Rosenbaum. (Autor: TASR)
TASR|10. aug 2025 o 11:25
ShareTweet0

Jeho krajan Jakub Mažgút si pripísal 17. miesto.

TAMPERE. Slovenský atlét Lukáš Rosenbaum obsadil na ME do 20 rokov vo fínskom Tampere 10. priečku v chôdzi na 10 km. Časom 42:59,36 min si zlepšil osobný rekord.

Jakub Mažgút si pripísal 17. miesto výkonom 46:34,06. Mažgút bojoval tiež o osobný rekord, no po šiestich kilometroch ho zradilo koleno a bol rád, že vôbec prišiel do cieľa.

VIDEO: Reakcia Lukáša Rosenbauma

Facebook video

„Podmienky boli super. Taktiku som nemal, išiel som si ako sa dalo, ako mám natrénované a posledné štyri kilometre som dal naplno.

Ani som nevedel, na akej som pozícii, išiel som si po osobák,“ uviedol Rosenbaum podľa SAZ.

Atletika

    Slovenskí reprezentani, zľava Jakub Mažgút a Lukáš Rosenbaum.
    Slovenskí reprezentani, zľava Jakub Mažgút a Lukáš Rosenbaum.
    Slovák vylepšil v chôdzi svoj osobný rekord. Podmienky boli super, teší sa
    dnes 11:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Slovák vylepšil v chôdzi svoj osobný rekord. Podmienky boli super, teší sa