Slovák vylepšil v chôdzi svoj osobný rekord. Podmienky boli super, teší sa

TAMPERE. Slovenský atlét Lukáš Rosenbaum obsadil na ME do 20 rokov vo fínskom Tampere 10. priečku v chôdzi na 10 km. Časom 42:59,36 min si zlepšil osobný rekord.
Jakub Mažgút si pripísal 17. miesto výkonom 46:34,06. Mažgút bojoval tiež o osobný rekord, no po šiestich kilometroch ho zradilo koleno a bol rád, že vôbec prišiel do cieľa.
VIDEO: Reakcia Lukáša Rosenbauma
„Podmienky boli super. Taktiku som nemal, išiel som si ako sa dalo, ako mám natrénované a posledné štyri kilometre som dal naplno.
Ani som nevedel, na akej som pozícii, išiel som si po osobák,“ uviedol Rosenbaum podľa SAZ.