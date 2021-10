Mrzí ju, že nebola na olympiáde. Najvšestrannejšia slovenská atlétka končí kariéru

"Halové ME 2017 a ME 2018 sú asi dva najpamätnejšie momenty mojej kariéry. Samozrejme, skvelý bol aj slovenský rekord 6103 v Kladne, keď som predchádzajúci prekonala po 23 rokoch.

Všetky tri spomenuté udalosti si veľmi cením, keďže v tom čase som bola riadne zamestnaná a atletike som sa venovala v čase voľna. Profesionálkou som bola len v posledných troch rokoch," pripomenula Vadlejch v rozhovore pre atletika.sk.

Rodáčku z Považskej Bystrice najviac mrzí, že sa jej nepodarilo kvalifikovať sa na olympiádu.

"Vo viacbojoch je to v posledných rokoch mimoriadne ťažké. Takisto ma hrozne mrzelo, že ma nevzali na MS 2017 do Londýna, bola som prvá, či druhá náhradníčka. Ťažko som to znášala, lebo v tom roku som mala výbornú formu. Šport je však taký, neraz je to o šťastí."