Slovenka zabehla dva národné juniorské rekordy. Osijek mimoriadne svedčí prekážkarkam

Slovenská atlétka Laura Frličková zabehla na Memoriáli Josipa Gašparaca v chorvátskom Osijeku s bronzovým štatútom WAIT dva národné juniorské rekordy na 60 m prekážok.
Najprv v rozbehu, v ktorom dobehla tretia, zlepšila časom 8,31 svoj doterajší slovenský rekord z 31. januára v Ostrave o štyri stotiny sekundy (8,35) a vo finále potom ubrala ďalšiu stotinu na 8,30. V slovenských historických tabuľkách sa posunula na šieste miesto.
Osijek mimoriadne svedčí slovenským prekážkarkam, vlani v tomto chorvátskom meste zabehla Viktoria Forsterová stále platný slovenský halový rekord 8,02.
V piatok sa v hale Gradski vrt darilo aj 19-ročnej Frličkovej, ktorá skresala z vlastného juniorského národného maxima na 60 m prek. ďalších 5 stotín. V C-finále skončila druhá, celkovo obsadila 12. miesto.
„Dnes som sa cítila rýchla, už aj pred rozbehom. V ňom ma ťahala domácia Mia Wildová, a aj s dobehom v cieli som bola spokojná. Finále bolo technicky horšie, príliš som sledovala súperku vedľa seba, ale s ďalším zlepšením môžem byť spokojná. Už som blízko k časom na úrovni 8,20. Malo by to padnúť, keď mi všetko sadne.
Rezervy tam sú a dnes mi pomohla prítomnosť mentálneho kouča Adama Kociana,“ povedala pre web Slovenského atletického zväzu dorastenecká majsterka Európy 2024.
V aktuálnom juniorskom svetovom rebríčku 2026 je výkon 8,30 desiaty najlepší, v európskom šiesty. „Som spokojný, Laura získala výborné skúsenosti. Výkony sú kvalitné v krátkom časovom rozpätí.
Istotne sú tam chybičky, ale Laura si ich uvedomuje a vidíme tam dostatočný priestor na ďalšie zlepšenia. Teraz ju čakajú juniorské majstrovstvá v Nyiregyháze a potom seniorský šampionát,“ dodal tréner Luboš Komárek.