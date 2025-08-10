VIDEO: Frličková sa nepriblížila k svojmu rekordu. Vo finále ME jej tesne ušla medaila

TAMPERE. Slovenská atlétka Laura Frličková nezískala medailu vo finále behu na 100 m cez prekážky na ME do 20 rokov vo fínskom Tampere.
Vo štvrtej dráhe mala síce veľmi dobrý štart, no postupne sa cez ňu dostali tri súperky, ktorú ju odsunuli na nepopulárne štvrté miesto.
Zo zlata sa teší Švajčiarka Jil Sanchezová, ktorá dosiahla čas 13,24 sekundy. Frličková finišovala za 13,38 s a od medaily ju delilo iba šesť stotín.
Druhé miesto obsadila Francúzka Melissa Benfatahová za 13,29 sekundy a poradie na stupňoch víťaziek doplnila Alessia Succová z Talianska.
VIDEO: Finále v behu na 100 m cez prekážky na ME U20 v Tampere
Do bojov o medaily sa mladá Slovenka kvalifikovala z druhého semifinále, v ktorom časom 13,35 sekundy nechala všetky súperky za sebou.
Zverenka Luboša Komárka dosiahla svoj najlepší čas na ME paradoxne už v rozbehoch, keď sa časomiera zastavila na 13,10 s. Ide o nový juniorsky rekord SR a len o 11 stotín pomalší čas, ako je rekord šampionátu.
V nedeľu bola v akcii aj guliarka Jana Bódiková. Jej najdlhší finálový pokus meral 13,64 metra, čo jej stačilo na konečné dvanáste miesto.
"V hlave som mala, že si to idem užiť. Zároveň som chcela splniť ďalší krok, ktorý sme si s trénerom stanovili. To bolo hodiť osobný rekord, čo sa nepodarilo.
Niečo tomu chýbalo. Som však spokojná, bola som vo finále, čo ma teší,“ uviedla Bódiková po finálovej účasti pre Slovenský atletický zväz.