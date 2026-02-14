VIDEO: Skvelý výkon Američana. Na domácej pôde prekonal halový svetový rekord

Američan Khaleb McRae zabehol na mítingu vo Fayetteville časom 44,52 halový svetový rekord na 400 metrov.
Dvadsaťpäťročný vicemajster sveta zo štafety na 4x400 m prekonal o päť stotín sekundy viac ako dvadsať rokov starý rekord krajana Kerrona Clementa z rovnakej dráhy v Arkansase.
McRaeov čas musí ešte ratifikovať Svetová atletika, čo v tomto prípade nie je len formalita.
Medzinárodná federácia už v minulých rokoch dvakrát neuznala na halovej štvorstovke ako oficiálne rekordy rýchlejšie časy: 44,49 Kanaďana Moralesa Williamsa práve z Fayetteville z roku 2024 kvôli neštandardným štartovým blokom a 44,52 Američana Michaela Normana z College Station v Texase z roku 2018 kvôli absencii dopingovej skúšky.
VIDEO: Khaleb McRae a jeho svetový rekord
Clement zabehol rekordný čas 44,57 vo Fayetteville v marci roku 2005.
Na piatkovom mítingu Indoor Tour Silver tiež olympijská víťazka zo stovky Julien Alfredová v šprinte na 60 metrov vylepšila o stotinu sekundy svoj vlastný najlepší výkon sezóny na 6,99.
Do čela tohtoročných tabuliek sa dostali aj Američania Jordan Anthony na hladkej šesťdesiatke (6,43) a Trey Cunningham na rovnakej trati s prekážkami (7,37). Obaja sa týmito výkonmi dostali do top 10 najrýchlejších časov histórie.