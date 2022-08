Obrovská smola. Volkovi na ME ušlo druhé finále o jedinú stotinu

MNÍCHOV. Slovenský šprintér Ján Volko nepostúpil do finále behu na 200 metrov na ME v Mníchove. Delila ho od toho jediná stotina.

Zaujímavosťou je, že ak by sa Volko predstavil v druhom semifinále a dosiahol uvedený výkon, dostal by sa do finále z druhej priečky.

Do boja o medaily sa z každého z troch semifinále dostali najlepší dvaja na základe umiestnenia a k ním sa pridali ešte dvaja šprintéri podľa časov.

"Myslím si, že nie je dôvod vešať hlavu. Dobre – jedna stotinka… Je to máličko, ale asi to tak malo byť. Mal som bežať rýchlejšie. Do semifinále som si však prišiel pre sezónne maximum, to som si zlepšil, takže som spokojný.

Už aj keby som na 200 metrov vôbec neuspel, stovka a výsledok na nej sú veľká vec. Domov budem odchádzať len s najlepšími pocitmi.

Krátke, asi 20-minútové meškanie programu pre dážď ma nevyrušilo, bol som pripravený na každú alternatívu," povedal Volko podľa web atletika.sk