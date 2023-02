Štvrtá medaila pre Volka? Je to sen, ale nejdem stavať vzdušné zámky

BRATISLAVA. Ján Volko sa na halových ME môže stať iba štvrtým atlétom, ktorý na podujatí získa štvrtú medailu. Do Istanbulu však odchádza bez prehnaných ambícií. Šampionát sa bude konať od 2. do 5. marca. Slovenský šprintér má v zbierke kompletnú kolekciu cenných kovov. V roku 2019 sa v Glasgowe stal majstrom Európy v behu na 60 m, z Belehradu 2017 má striebro a na šampionáte 2021 v Toruni vybojoval bronz. "Získať medailu je jeden z mojich snov. Nejdeme si však stavať vzdušné zámky. Pokiaľ podám maximálny výkon, nebudem mať dôvod na nespokojnosť," vyhlásil Volko na tlačovej konferencii pred odchodom do Istanbulu.

Zverenec trénerky Nadi Bendovej má v sezóne na konte najlepší čas 6,66 s. Zo štartujúcich je to až 30. najlepší výkon v sezóne. "Limit som nesplnil, no rozdiely sú maličké. Všetko sa ukáže až na šampionáte, treba ísť krok po kroku. Cieľ je semifinále, zabehnutý čas ma neoprávňuje na viac. Verím však, že sa mi podarí na šampionáte niečo dosiahnuť. Doterajšiu sezónu môžem hodnotiť pozitívne napriek miernym problémom, ktoré však vyplývajú skôr z únavy a nenazýval by som ich zranením," prezradil. Viktória Forsterová sa na šampionáte predstaví taktiež na najkratšom šprinte, väčšie ambície však môže mať na trati 60 m prekážok.

Viktória Forsterová (vpravo) a Stanislava Škvarková vo finále behu na 60 m prekážok. (Autor: TASR)

"Na majstrovstvách Slovenska sa ukázalo, že formu sa podarilo vyladiť. Prekážky som dokázala zabehnúť dobre," povedala Forsterová. "Splnený limit však neznamená, že sa dostanem do semifinále. Je to môj menší cieľ, no uvidíme, čo predvediem na mieste," doplnila.