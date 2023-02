Volko má bolesti: Trápi ma to. Je jeho štart na halových ME ohrozený?

BRATISLAVA. Šprintér Ján Volko zvíťazil v behu na 60 m za 6,69 sekundy na národných majstrovstvách v bratislavskej hale Elán. Viktória Forsterová obhájila minuloročný titul na 60 m vo svojom i slovenskom sezónnom maxime 7,34 sekundy. "Z mentálnej prípravy som naučený, ako si poradiť s pokazenými štartmi, možno tam bol nejaký psychický vplyv, ale z tohto pohľadu to bolo celkom v poriadku. Viac ma trápili ťažkosti s priťahovačmi svalu, nebolo to úplne zlé, ale bolí to, potrebujem ich dať skontrolovať. Verím, že to neohrozí môj štart na halových majstrovstvách Európy," povedal Volko pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ). Ten vybojoval v tejto disciplíne už siedmy titul za sebou (2017–2023).

Forsterová zvíťazila o dve stotiny sekundy pred trojnásobnou šampiónkou (2019–2021) Monikou Weigertovou (7,36), ktorá neúspešne bojuje o prísny limit na halové ME v Istanbule. "Vedela som, že s Monikou sa dobre potiahneme. Obe sme veľmi dobré šprintérky, takže to bolo len o tom, komu finále vyjde lepšie. Myslím si, že sme obe predviedli dobrý výkon. Očakávala som od seba trošku viac, ale 7,34 nie je zlý čas," povedala Forsterová.

Na snímke sprava Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra) a Monika Weigertová (Slávia UK Bratislava) v cieli finále behu na 60 m počas 57. halových majstrovstiev Slovenska. (Autor: TASR - Dano Veselský)

Weigertová bola aj bez splnenia limitu so svojím výkonom spokojná: "Limit 7,24 s na halové ME bol pre mňa nedosiahnuteľný. Musela by som mať obrovské šťastie, aby mi to naň vyšlo. Od začiatku som vedela, že dostať sa na šampionát cez limit bude náročná úloha. Ukázalo sa, že jediná schodná cesta bola pre mňa cez rebríček, ale naň mi chýbali výkony na stovke. Samozrejme, že dnes som išla do finále s tým, že chcem vyhrať. Titul po ročnej pauze by ma potešil, ale Viki je výborná šprintérka." V ženskej diaľke zvíťazila Monika Lehenová a výkonom 623 cm si vytvorila osobný rekord. K limitu na letné ME do 23 rokov vo fínskom Espoo jej však chýbali dva centimetre.

"Prvý titul v diaľke je jedna vec, ale v mojom prípade nehrá až takú rolu. Škoda tých dvoch centimetrov k limitu na ME do 23 rokov. Na druhej strane, keby chýbal iba jeden, prežívala by som to ťažšie. Pred nami je však ešte celé leto. Dnes bolo najdôležitejšie, že v prvom pokuse som zaletela dosť ďaleko, aj keď technicky nebol celkom vydarený. To ma nakoplo a potom sa mi už pred výborným publikom skákalo super," uviedla Lehenová. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky Slovenského atletického zväzu (SAZ).