Ján Volko sa pripravuje v Maďarsku, do halovej sezóny vstúpi 29. januára

BRATISLAVA. Elitný slovenský šprintér Ján Volko po sústredení v Juhoafrickej republike strávil doma necelé dva týždne. Halová sezóna sa totiž rýchlo blíži a 26-ročný Bratislavčan sa na ňu bude pripravovať v maďarskej Nyíregyháze v modernom atletickom komplexe.

"Janko by mal v Maďarsku, ak do toho nič nepríde, trénovať dva týždne do 15. januára. Prvých sedem dní bude mať aj viacero sparingpartnerov z Našej atletiky - Tomáša Košíka, Jakuba Bendu, Tomáša Grajcaríka, Romana Haraslína, Filipa Federiča, Emku Bednovú, Mišku Ufnárovú či Agátku Cellerovú.