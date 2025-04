Ďakujeme, pani trénerka. Hejková ukončila kariéru trinástym titulom s Prahou

Pre legendu slovenského a svetového basketbalu to bola v domácom prostredí dokonalá rozlúčka s kariérou v pozícii hlavnej trénerky, do Športovej haly Královka si našlo cestu 1024 divákov.

PRAHA. Natália Hejková sa rozlúčila so svojou 38-ročnou trénerskou kariérou 13. ligovým titulom s ZVVZ USK Praha.

Európska basketbalová scéna začala klub z Ružomberka registrovať v roku 1992, keď si zahral v najvyššej kontinentálnej súťaži - do roku 1996 Európsky pohár majstrov, potom už Európska liga.

Následne na to vybojovala s SCP/MBK trikrát zlato (1991 – 1993) v spoločnej lige českých a slovenských tímov.

Po krátkej pauze bez angažmánu sa na krátko ujala španielskej Valencie (2011) a neskôr 5. novembra 2012 zakotvila až do konca trénerskej kariéry v ZVVZ USK Praha.

V Ružomberku pôsobila slovenská trénerka do 22. februára 2003, okrem bohatej zbierky úspechov sa viaže k jej menu 246 zápasov trvajúca ligová šnúra bez prehry.

Podarilo sa jej tiež udržať stopercentnú bilanciu vo finálových dueloch Euroligy, túto súťaž dokázala vyhrať s USK v rokoch 2015 a 2025, vďaka čomu potvrdila status najúspešnejšej trénerky v tzv. modernej ére súťaže so 6 triumfmi a najmä bilanciou 315 výhier zo 490 odkoučovaných zápasov v tejto súťaži.

S USK vybojovala tiež európsky Superpohár (2015) a dva euroligové bronzy (2019, 2024). Celkovo získala 28 republikových titulov.

Na reprezentačnej scéne pôsobila Hejková najskôr v pozícii asistentky trénera, neskôr v pozícii šéfky lavičky Slovenska (1998 – 2000, 2011).

Z ME 1997 má striebro a z ME 1999 vybojovala 4. miestom účasť slovenského kolektívu na OH 2000.

V roku 2007 prijala funkciu asistentky trénera ženskej reprezentácie Ruska, z tejto etapy má zlato z ME 2007 a bronz z OH 2008.