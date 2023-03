Lomnický sa vracia po dlhej pauze, túži prekonať métu 80 metrov

BRATISLAVA. Slovenský kladivár Marcel Lomnický sa po 542 dňoch opäť súťažne postaví do kladivárskeho kruhu.

Počas operácie mi zlomenú kosť spojili skrutkou. Rana sa dlho hojila, nemohol som poriadne chodiť. Často sa vraj stáva, že sa v takomto prípade kosť dôkladne nezrastie.

Našťastie, nebol to môj prípad. Liečba a rekonvalescencia však trvali dlho, až do októbra som nemohol nohu naplno zaťažovať," uviedol tridsaťpäťročný atlét pre portál atletika.sk.

Zranenie ho podľa jeho vlastných slov zastihlo vo výbornej forme: "Na tréningoch som si zlepšoval osobáky v rôznych ukazovateľoch. Predstavte si situáciu - na tréningu si 10-kilovým kladivom hodíte osobák, veľmi sa tešíte, a vzápätí si v ďalšom pokuse zlomíte nohu.

To je na ´šľaktrafenie´. Nesmierne ma to mrzelo. Roky je človek zvyknutý denne trénovať a zrazu tri mesiace nemôže nič. Bolo to naozaj veľmi zvláštne."

V apríli minulého roka nachytal Lomnický prvoaprílovým žartom na sociálnej sieti svojich fanúšikov, keď zverejnil status o tom, že jeho kariéra končí. Napokon však uviedol, že jeho zápal pre súťaženie neutíchol.