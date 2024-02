Má iné ciele. Gajanová sa rozhodla predčasne ukončiť halovú sezónu

Jedna z dvoch slovenských atlétok so splneným limitom na olympijské hry v Paríži sa chce sústrediť na sezónu pod otvoreným nebom.

"Po konzultáciách s mojím švajčiarskym trénerom Louisom Heyerom sme sa rozhodli nepokračovať v halovej sezóne. Žiaľ, nejde mi to úplne podľa predstáv a radšej uprednostním oddych a následne ďalšiu prípravu na letnú sezónu s vrcholmi na ME v Ríme a OH v Paríži," zdôvodnila svoj krok 24-ročná Gabriela Gajanová podľa atletika.sk.