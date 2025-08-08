Čakala do poslednej chvíle, výkon ju potešil. Gajanová zlomila skoro 30-ročný rekord

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025
Výsledky behu na 800 m žien:
1.
Gabriela Gajanová
Slovensko
1:58,53 min - rekord mítingu
2.
Angelika Sarnová
Poľsko
1:59,19 min
3.
Camille Lausová
Belgicko
1:59,50 min
BANSKÁ BYSTRICA. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová po 28 rokoch prekonala rekord mítingu P-T-S v behu na 800 metrov. Vyhrala časom 1:58,53 min.
Doterajší rekord mítingu držala Britka Kelly Holmesová, ktorá v roku 1997 v Bratislave na Pasienkoch zabehla 1:58,65. Úradujúca vicemajsterka Európy ho dokázala pokoriť iba vo svojom druhom štarte v letnej sezóne.
VIDEO: Gabriela Gajanová hodnotí svoj výkon na P-T-S 2025
„Už pred behom som tu nasávala úžasnú atmosféru a verila som, že ju dokážem využiť vo svoj prospech. Tak sa stalo a som v úžase. Počas rozcvičky som sa stretla s Viki a veľmi ma motivovalo, aké výkony tu dievčatá dnes predviedli.
Priala som si, aby sa aj mne dnes večer darilo. Chcela som dnes ísť hlavne na víťazstvo. Čakala som do posledného momentu, aby som to neprepískla a chcela som si to ustrážiť. Som rada, že to vyšlo a teším sa z výkonu,“ uviedla.