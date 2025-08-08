Čakala do poslednej chvíle, výkon ju potešil. Gajanová zlomila skoro 30-ročný rekord

Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová počas mítingu P-T-S 2025.
Slovenská reprezentantka v behu na 800 metrov Gabriela Gajanová počas mítingu P-T-S 2025. (Autor: TASR)
TASR|8. aug 2025 o 20:15
ShareTweet0

Gabriela Gajanová vyhrala na P-T-S beh na 800 m.

Míting P-T-S v Banskej Bystrici 2025

Výsledky behu na 800 m žien:

1.

Gabriela Gajanová

Slovensko

1:58,53 min - rekord mítingu

2.

Angelika Sarnová

Poľsko

1:59,19 min

3.

Camille Lausová

Belgicko

1:59,50 min

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová po 28 rokoch prekonala rekord mítingu P-T-S v behu na 800 metrov. Vyhrala časom 1:58,53 min.

Doterajší rekord mítingu držala Britka Kelly Holmesová, ktorá v roku 1997 v Bratislave na Pasienkoch zabehla 1:58,65. Úradujúca vicemajsterka Európy ho dokázala pokoriť iba vo svojom druhom štarte v letnej sezóne.

VIDEO: Gabriela Gajanová hodnotí svoj výkon na P-T-S 2025

„Už pred behom som tu nasávala úžasnú atmosféru a verila som, že ju dokážem využiť vo svoj prospech. Tak sa stalo a som v úžase. Počas rozcvičky som sa stretla s Viki a veľmi ma motivovalo, aké výkony tu dievčatá dnes predviedli.

Priala som si, aby sa aj mne dnes večer darilo. Chcela som dnes ísť hlavne na víťazstvo. Čakala som do posledného momentu, aby som to neprepískla a chcela som si to ustrážiť. Som rada, že to vyšlo a teším sa z výkonu,“ uviedla.

Atletika

    Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S.
    Slovenský reprezentant v behu na 400 metrov cez prekážky Patrik Dömötör počas P-T-S.
    Neskutočný čas, tešil sa slovenský atlét. Dömötör vyrovnal na P-T-S národný rekord
    dnes 21:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Čakala do poslednej chvíle, výkon ju potešil. Gajanová zlomila skoro 30-ročný rekord