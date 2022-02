Forster v Ostrave zlepšila rekord SR do 23 rokov, Volko skončil piaty

OSTRAVA. Slovenská reprezentantka Viktória Forsterová si vo štvrtok na medzinárodnom halovom mítingu Czech Indoor Gala v Ostrave zlepšila osobné rekordy na 60 m (7,41) i 60 m prekážok (8,25), čo bol i národný rekord do 23 rokov.

Dva osobné rekordy

Dvojnásobná finalistka juniorských MS 2021 v Nairobi vo finále na 60 m prekážok skončila štvrtá za 8,25 sekundy a o 6 stotín zlepšila vlastný slovenský rekord do 23 rokov z nedeľného mítingu Elán v Bratislave.

Na 60 m i 60 m prekážok na mítingu so strieborným štatútom World Athletics Indoor Tour sa výborne prezentovala ešte len 19-ročná Forsterová.

Štvorstovkár Šimon Bujna si v Ostrave časom 47,33 zlepšil halový osobný rekord o 24 stotín, v závere vydržal s papierovo silnými súpermi.

S víťazom P-T-S 2020 Jochemom Dobberom, členom zlatej holandskej štafety na 4x400 m na HME v Toruni a striebornej na OH v Tokiu, prehral len o 7 stotín.

"Bežalo sa mi super, už v rozcvičke som sa cítil veľmi dobre a veril som si, že to môže byť osobák. Mám totiž za sebou kvalitnú prípravu," citoval web SAZ 26-ročný Bujnu z banskobystrickej Dukly.

"Myslím si, že by sa ešte nejaká rezerva našla, napríklad takticky som nebežal úplne bezchybne, keď úsek od 200 do 300 metrov som absolvoval druhej dráhe. S časom som veľmi spokojný, túžil som odvďačiť sa trénerovi za všetko, čo so mnou odmakal na tréningoch. Verím, že toto je len začiatok," doplnil Bujna.