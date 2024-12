Zapletalová má nového trénera. Povedie ju kouč, ktorý stál pri vzostupe hviezdnej Bolovej

Ako informoval manažér Alfons Juck z Top Athletis, po šiestich rokoch by rada štartovala aj na pretekoch v hale.

"Príprava ide super, mám dobre pocity. Je to úplne iná príprava než na aké som bola zvyknutá pominulé roky. Tréningy sú viac intenzívnejšie a viac robím do kvality. Chystám sa na dva týždne pred sviatkami do tepla na Tenerife a potom ma začiatkom januára čaká sústredenie s belgickou skupinou v Afrike. Teším sa na preteky v hale," prezradila Emma Zapletalová.

Počas zimy by sa mala predstaviť na pretekoch v Ostrave v úvode februára.

Zaujímavosťou je, že v hale doteraz štartovala na pretekoch len štyrikrát, v rokoch 2017 a 2018 v už neexistujúcej bratislavskej Športovej hale Elán na národných halových šampionátoch.