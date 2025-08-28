Fantastická Zapletalová! Na finále Diamantovej ligy zabehla najlepší čas v kariére

Diamantová liga 2025 - Zürich
Finále - beh žien na 400 m prekážky:
1.
Femke Bolová
Holandsko
52,18 s
2.
Emma Zapletalová
Slovensko
53,18 s
3.
Andrenette Knightová
Jamajka
53,76 s
4.
Gianna Woodruffová
Panama
54,24 s
5.
Naomi van den Broecková
Belgicko
54,83 s
6.
Amalie Iuelová
Nórsko
55,34 s
7.
Ayomide Folorunsová
Taliansko
55,77 s
8.
Zenéy van der Waltová
JAR
56,90 s
ZÜRICH. Slovenská atlétka Emma Zapletalová zlepšila vo finále Diamantovej ligy v Zürichu svoj osobný a zároveň národný rekord v behu na 400 m prekážky.
Časom 53,18 sekundy zlepšila predošlé maximum až o štyri desatiny a skončila na skvelom druhom mieste za Holanďankou Femke Bolovou.
"Zürišské preteky zvládla slovenská prekážkarka bravúrne. Začala voľnejšie, ale na poslednej prekážke sa prehnala cez Jamajčanku Knightovú a finišovala sekundu za suverénnou Bolovou," napísal web Slovenskej atletiky.
Z tohtosezónnych tabuľkách sa posunula už na šieste miesto, o ktoré sa momentálne delí s Američankou Jasmine Jonesovou. Tá zaznamenala čas 53,18 sekundy v júli na Olympijskom štadióne v Londýne.
Zverenka holandského trénera Brama Petersa zároveň zlepšila slovenské maximum v rámci finále prestížneho seriálu Diamantovej ligy.
Doteraz sa o najlepší výsledok postarala trojskokanka Dana Velďáková, ktorá pred 15 rokmi pri inauguračnom ročníku obsadila v Bruseli 4. miesto.
"Mám za sebou úžasné finále Diamantovej ligy. Skončila som na krásnom druhom mieste za Femke Bolovou a opäť sa mi podarilo zabehnúť slovenský a osobný rekord. Stiahla som štyri desatiny, čo je celkom dosť.
Veľmi sa teším. Beh mi takticky vyšiel správne. Neboli tam nejaké veľké zaváhania, sústredila som sa na to, čo som mala a myslím si, že to bolo dobré, o čom svedčí aj čas," povedala Zapletalová pre Top Athletics.