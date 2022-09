Olympijské zlato získali v rovnaký deň. Zátopkovci by sa dožili sto rokov

Štyrikrát triumfoval na OH. Prvýkrát v roku 1948 v Londýne na 10 000 m trati. Tri zlaté medaily (5000 m, 10 000 m, maratón) si odniesol z OH v Helsinkách.

"To boli hlavné postavy. Vtedy som si uvedomila, že čo doma máme. Až vtedy som pochopila, že čo on vo svete je a čo pre nás vo svete urobil," povedala.

V roku 1948 na londýnskych OH skončila v hode oštepom siedma. O štyri roky neskôr si z helsinskej olympiády odniesla zlato. Okrem olympijského zlata má aj striebro, ktoré si priniesla z OH v roku 1960 v Ríme.

"Raz som preberala čísla a na jedno som prišla – bol to Beh vďaky Senica-Prietrž. Bolo vlastnoručne podpísané Zátopkom. Hneď som si to číslo dala zarámovať a visí mi dodnes na čestnom mieste. To bolo v roku 1988," vysvetlila bežkyňa.

"Nebola som celé desaťročia v kine, ale teraz na Zátopkovi som bola. Film mi iba potvrdil to, nad čím som už dávno uvažovala a to, že Dana bola vždy v jeho tieni. Ale podľa mňa bola na jeho úrovni, možno ešte vyššej.

Rekordy sú jeho, to je jasné, ale to, že on bol tohto všetkého schopný je aj jej zásluhou. Určite ona do tohto vzťahu veľa priniesla a obetovala," zdôraznila Seidlová.