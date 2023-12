Slovensko pokorilo svetovú konkurenciu. Dudinská päťdesiatka dosiahla veľký úspech

V rebríčku chodeckých pretekov zaradených do globálneho kalendára Svetovej atletiky (WA) nazbierali Dudince 10 537 bodov, navlas rovnako ako májové ME družstiev v Poděbradoch. Na tretej priečke skončil s 10 479 bodmi chodecký míting v španielskej La Coruni.

"Máme veľkú radosť, že Dudinská päťdesiatka je v roku 2023 najkvalitnejšie svetové chodecké podujatie. Je to zadosťučinenie pre všetkých, ktorí sa na príprave pretekov podieľajú," pripomenul riaditeľ pretekov Július Korčok a prezradil, aké disciplíny chystajú organizátori v roku 2024 – preteky sa uskutočnia 16. marca.

S rekordným ziskom 83 303 bodov od obnovenia podujatia v roku 2016 mu patrí 55. miesto z rovnej tisícky mítingov zaradených do globálneho svetového kalendára WA. Doterajšie maximum bolo 82 667 bodov z roku 2021.

Až za „pétéeskou“ sú podujatia v španielskej Huelve, francúzskom Marseille, Penn Relays vo Philadelphii i Odložilov memoriál v Prahe. Najkvalitnejším mítingom bol v roku 2023 Prefontaine Classic v americkom Eugene v polovici septembra s 99.156 bodmi.

Bodový zisk jednodňového podujatia vzniká súčtom bodov z dvoch kritérií – prvú časť tvoria body za kvalitu štartového poľa, druhú za výkony najlepších piatich pretekárov v 12 najkvalitnejších disciplínach plus prípadné bonusy za svetové rekordy.

Vysoko sa umiestnila aj Banskobystrická latka

V hodnotení jednodňových halových mítingov sa bratislavský Elán umiestnil na 177. mieste z 520 hodnotených pretekov. Získal 37 371 bodov, za kvalitu účastníkov 40 a za kvalitu výkonov 36.9331.

Prvenstvo patrí mítingu vo francúzskom Liévine so 47 520 bodmi pred halovými ME v Istanbule (47 432). Bodový zisk halového mítingu vzniká súčtom bodov za kvalitu štartového poľa, za výkony najlepších troch pretekárov v 10 najkvalitnejších disciplínach plus prípadné bonusy za svetové rekordy.

Vysoko v rebríčku špecializovaných podujatí bol 29. ročník Banskobystrickej latky, skončil 14. s 9922 bodmi (560/účasť + 9362/kvalita výkonov), no bol najlepší výškarský. Košickému JBL Jump Fest-u patrilo v konkurencii 571 podujatí solídne 61. Miesto s 9201 bodmi (245 + 8956).