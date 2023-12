Černý sa stal prvýkrát Chodcom roka, jeho snúbenica skončila za ním

V Budapešti dokráčal najskôr 34. na dvadsiatke, ale chuť si napravil 19. miestom na 35 km v novom osobnom rekorde 2:32:56 a tiež opätovanou žiadosťou o ruku Hanky Burzalovej, ktorá sa stala mediálnym hitom šampionátu.

Osobné maximá si posunul vonku na ovále na 5000 m (19:12,29) i 10 000 m (40:55,12), vonku na ceste na 10 km (41:07), 20 km (1:21:42) a 35 km (2:32:56).

V koncoročných európskych tabuľkách 2023 figuruje na 21. mieste na 20 km (1:21:42) a 25. je na 35 km (2:32:56).

„Najviac si z uplynulej sezóny cením 19. miesto na 35 km z majstrovstiev sveta a osobný rekord na dvadsiatke v Zittau.

Čas 1:21:42 dáva nádej do budúcnosti, že by som mohol konkurovať aj svetovej špičke. Bola to taká prvá lastovička naznačujúca, že by som sa v nasledujúcej sezóne mohol priblížiť aj k ostrému olympijskému limitu. Do zimnej prípravy to bola dobrá motivácia,“ dodal Černý.