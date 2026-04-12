Taliansky vytrvalec vyhral Parížsky maratón, na ženskej trati padol rekord

Parížsky maratón - výsledky
muži:
1.
Yemaneberhan Crippa
Taliansko
2:05:18 h
2.
Bayelign Teshager
Etiópia
+ 4 s
3.
Sila Kiptoo
Keňa
+ 10 s
ženy:
1.
Shure Demiseová
Etiópia
2:18:34 h
2.
Misgane Alemayehuová
Etiópia
+ 34 s
3.
Magdalyne Masaiová
Keňa
+ 42 s
Víťazmi Parížskeho maratónu sa stali Talian Yemaneberhan Crippa časom 2:05:18 h a Etiópčanka Shure Demiseová a 2:18:34 h.
Pre 29-ročného Crippu to bol nový osobný rekord, zatiaľ čo 30-ročná Demiseová stanovila nové maximum medzi ženami na tejto trati.