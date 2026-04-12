Taliansky vytrvalec vyhral Parížsky maratón, na ženskej trati padol rekord

TASR|12. apr 2026 o 13:31
Yemaneberhan Crippa si vylepšil osobné maximum.

Parížsky maratón - výsledky

muži:

1.

Yemaneberhan Crippa

Taliansko

2:05:18 h

2.

Bayelign Teshager

Etiópia

+ 4 s

3.

Sila Kiptoo

Keňa

+ 10 s

ženy:

1.

Shure Demiseová

Etiópia

2:18:34 h

2.

Misgane Alemayehuová

Etiópia

+ 34 s

3.

Magdalyne Masaiová

Keňa

+ 42 s

Víťazmi Parížskeho maratónu sa stali Talian Yemaneberhan Crippa časom 2:05:18 h a Etiópčanka Shure Demiseová a 2:18:34 h.

Pre 29-ročného Crippu to bol nový osobný rekord, zatiaľ čo 30-ročná Demiseová stanovila nové maximum medzi ženami na tejto trati.

