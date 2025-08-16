ONLINE: Diamantová liga 2025 dnes, atletika LIVE Slezsko (Gajanová, Zapletalová, Forster, Dömötör)

SLEZSKO. Atletický míting Diamantovej ligy dnes pokračuje v poľskom Slezsku.
Na podujatí sa predstavia rovno tri slovenské bežkyne - Gabriela Gajanová, Viktória Forster a Emma Zapletalová.
Na poslednú chvíľu dostal pozvanie na prestížne podujatie aj Patrik Dömötör, ktorý sa predstaví v pretekoch na 400 m.
Kde sledovať Diamantovú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Míting Diamantovej ligy v Slezsku (atletika, dnes, Gabriela Gajanová, Emma Zapletalová, Viktória Forster, Patrik, Dömötör, sobota, naživo)
Diamantová liga 2025
16.08.2025 o 14:05
Diamanová liga – Slezsko
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
14:05 Vrh koulí mužů
15:01 Skok do výšky mužů
15:12 Skok do dálky žen
15:33 Skok o tyči mužů
16:04 400m žen
16:35 100m překážek žen
16:44 1500m žen
16:53 Hod oštěpem mužů
16:58 100m mužů
17:08 400m překážek žen
17:18 1500m mužů
17:32 200m žen
17:42 400m překážek mužů
17:53 100m žen
14:05 Vrh koulí mužů
15:01 Skok do výšky mužů
15:12 Skok do dálky žen
15:33 Skok o tyči mužů
16:04 400m žen
16:35 100m překážek žen
16:44 1500m žen
16:53 Hod oštěpem mužů
16:58 100m mužů
17:08 400m překážek žen
17:18 1500m mužů
17:32 200m žen
17:42 400m překážek mužů
17:53 100m žen
Prenos
Během sobotního mítinku se můžeme těšit na start českého výškaře Jana Štefely. Štefela usiluje o postup na finálový mítink v Curychu, po čtyřech mítincích má osm bodů a drží sedmou pozici. Pokud se mu podaří potvrdit formu posledních týdnů, může v Silesii získat důležité body. Před Curychem se pak bude konat ještě jeden závod ve skoku do výšky, takže bodů je celkově k dispozici stále spoustu.
Slovenskou atletiku bude reprezentovat v závodě na 100 metrů překážek Viktória Forster a především v závodě na 400 metrů překážek Emma Zapletalová. Té se podařilo v této sezoně Diamantové ligy posbírat už 16 bodů a útočí na postup do Curychu, aktuálně je v průběžném pořadí šestá.
Slovenskou atletiku bude reprezentovat v závodě na 100 metrů překážek Viktória Forster a především v závodě na 400 metrů překážek Emma Zapletalová. Té se podařilo v této sezoně Diamantové ligy posbírat už 16 bodů a útočí na postup do Curychu, aktuálně je v průběžném pořadí šestá.
Program
14:05 Vrh koulí mužů
15:01 Skok do výšky mužů
15:12 Skok do dálky žen
15:33 Skok o tyči mužů
16:04 400m žen
16:35 100m překážek žen
16:44 1500m žen
16:53 Hod oštěpem mužů
16:58 100m mužů
17:08 400m překážek žen
17:18 1500m mužů
17:32 200m žen
17:42 400m překážek mužů
17:53 100m žen
14:05 Vrh koulí mužů
15:01 Skok do výšky mužů
15:12 Skok do dálky žen
15:33 Skok o tyči mužů
16:04 400m žen
16:35 100m překážek žen
16:44 1500m žen
16:53 Hod oštěpem mužů
16:58 100m mužů
17:08 400m překážek žen
17:18 1500m mužů
17:32 200m žen
17:42 400m překážek mužů
17:53 100m žen
Diamantová liga má před sebou další ze svých mítinků, tentokrát v polské Silesii.
Mimo Diamantovou ligu se už v pátek uskutečnilo několik atletických disciplín a ve skoku do výšky žen se představila také česká reprezentantka Michaela Hrubá, která vybojovala čtvrté místo za Jaroslavou Mahučichovou, Nicolou Olyslagersovou a Imke Onnenovou.
Mimo Diamantovou ligu se už v pátek uskutečnilo několik atletických disciplín a ve skoku do výšky žen se představila také česká reprezentantka Michaela Hrubá, která vybojovala čtvrté místo za Jaroslavou Mahučichovou, Nicolou Olyslagersovou a Imke Onnenovou.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:05.