Banskobystrická latka splnila sny. Juck: Tešíme sa, že môžeme napredovať

Louise Ekmanová (Švédsko) skáče do výšky v súťaži žien počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
Louise Ekmanová (Švédsko) skáče do výšky v súťaži žien počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka (Autor: TASR)
25. feb 2026 o 12:12
Výškarský míting dopadol nad očakávania.

Banskobystrická latka 2026 priniesla v utorok večer v Športovej hale Dukla na Štiavničkách hodnotné výkony.

V ženskej súťaži aj bez účasti aktuálne najlepšej výškarky Jaroslavy Mahučichovej, ktorá dala prednosť príprave na domáci ukrajinský šampionát, padol dvojmetrový výkon v podaní Srbky Angeliny Topićovej.

Táto iba dvadsaťročná výškarka dosiahla svoj osobný rekord a ako šiesta výškarka na svete pokorila túto hranicu na prestížnom mítingu v Banskej Bystrici, ktorý sa dlhodobo pýši strieborným štatútom World Athletics Indoor Tour, najvyšším možným v rámci špecializovaných podujatí.

Juck: Sme veľmi spokojní

„Sme veľmi spokojní a hlavne blahoželáme Angeline Topićovej, ktorej sa dlhoročný sen o dvoch metroch podaril splniť práve v Banskej Bystrici. Je to perfektne naplánovaný príbeh, ktorý sa podaril naplniť.

Angelina skákala dobre a nerobila takmer žiadne chyby. Má veľkú perspektívu a istotne môže podkurovať aj Jaroslave Mahučichovej na ďalších svetových šampionátoch či olympijských hrách. Myslím si, že ani Jamajčanka Lamara Distinová nemá ďaleko od dvoch metrov,“ hodnotil ženskú súťaž žien manažér Banskobystrickej latky Alfons Juck.

Lamara Distinová (Jamajka) skáče do výšky v súťaži žien počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
Fatoumata Balleyová (Guinea) počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
Louise Ekmanová (Švédsko) skáče do výšky v súťaži žien počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
Eleanor Pattersomová (Austrália) skáče do výšky v súťaži žien počas 32. ročníka atletického podujatia Banskobystricka latka
Neopomenul ani výkon Švédky Louise Ekmanovej, ktorá si zlepšila osobný rekord o 5 centimetrov po prekonaní latky na úrovni 196 cm a kvalifikovala sa na halové majstrovstvá sveta: „To, čo skočila Švédka Ekmanová, nebolo naplánované. Zlepšiť sa o 5 cm, to je už čo povedať. To je to fluidum Banskej Bystrice, že aj takéto zlepšenia sa daria.

Istotne bola vo forme, ale videli sme, že aj jej tréner bol veľmi prekvapený z tých jej zlepšení, pretože až trikrát si zlepšila osobný rekord počas jedného večera, čo je naozaj výnimočné. So ženskou súťažou sme veľmi spokojní.“

Hodnotné výkony padli aj v mužskej kategórii, pretože až trom výškarom sa podarilo pokoriť latku 230 cm. Boli nimi bronzový Kórejčan U Sang-hjok, strieborný Japonec Tomohiro Šinno a víťaz BBL 2026 Čech Jan Štefela.

Ten napokon dosiahol halový osobný rekord 232 cm a pokúšal sa aj o métu 235 cm, na ktorú napokon nedosiahol.

VIDEO: 32. ročník atletického podujatia Banskobystrická latka

„Sme veľmi radi, že padlo 230 cm. To sme veľmi chceli a snívali o tom, dokonca sa tak udialo v trojnásobnom prevedení. Víťaz skočil dokonca 232 cm, takže sme nadmieru spokojní, lebo okrem Rusa Lysenka, ktorý nemôže vo svete súťažiť, nikto tak ako Jan Štefela ešte tento rok neskočil.

Z celkovej úrovne sme nadšení, lebo muži teraz prežívajú horší cyklus. Dnes 230 cm znamená naozaj veľa. Bude tomu tak aj na halových majstrovstvách sveta, či majstrovstvách Európy pod holým nebom a takisto na mítingoch Diamantovej ligy,“ prezradil Alfons Juck.

K samotnému Štefelovi ešte dodal: „Musím priznať, že jeho víťazstvo je prekvapivé. Zvládol to perfektne tým, ako si poradil s výškou 232 cm. Myslím si, že aj pokusy na 235 cm, najmä druhý a tretí, boli viac ako nádejné.

Vidno, že s trénerom Jaroslavom Bábom odvádzajú skvelú prácu. Nie náhodou bol Jan Štefela zvolený za českého atléta roka 2025, keď ako jediný český atlét získal vlani medailu na MS v Tokiu.“

Prvýkrát bez slovenskej účasti

Banskobystrická latka bola prvýkrát vo svojej 32-ročnej histórii bez slovenskej účasti. Výškari spod Tatier totiž aktuálne nedosahujú takú výkonnosť, aby sa mohli predstaviť v hlavnej súťaži.

„Vrátili sme do hry národnú súťaž deň pred podujatím. Veríme, že tento formát sa nám podarí zveľaďovať, aby sa na ňom zúčastnili všetky vekové kategórie, aby sme viac namotivovali slovenskú výšku, ktorá má tradíciu, i keď v tomto období prežíva istú krízu.

Verím, že Banskobystrická latka bude spúšťacím mechanizmom, aby sme už budúci rok mali minimálne jednu ženu a jedného muža zo Slovenska v hlavnej súťaži,“ prízvukuje manažér Juck a uzatvára:

„Spokojní sme s týmto 32. ročníkom, pretože prišli všetci výškari, ktorých sme si vybrali v rámci možností, ktoré boli. Takisto sa nám lepšie dýchalo, keďže sme mali hlavného sponzora v názve podujatia. Nemuseli sme sa zaoberať otázkami, ako to zvládneme a či prežijeme. Tešíme sa, že môžeme napredovať.“

