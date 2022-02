ONLINE: osemfinále Ligy majstrov: Atletico Madrid - Manchester United

Svoju púť vo vyraďovacej časti Ligy majstrov odštartuje v stredu o 21:00 rovnako ako Atlético Madrid aj Manchester United. Miernym favoritom stretnutia pred jeho výkopom je domáci španielsky celok.Los Rojiblancos sú v tabuľke najvyššej španielskej futbalovej súťaže aktuálne na 5. mieste so ziskom 42 bodov a na prvý Real strácajú 15 bodov. V posledných zápasoch to bolo s Atlétmi prevažne ako na hojdačke. Aj keď si naposledy dokázali poradiť s Osasunou na jej trávniku 3:0, zápas predtým nestačili na domácom trávniku na celok Levante a prehrali 0:1. Do vyraďovacej časti Champions league postúpil tento španielsky veľkoklub z 2. miesta B-skupiny so ziskom 7 bodov, keď sa do poslednej chvíle musel obávať o to či sa mu to vôbec podarí.Červení diabli v poslednej dobe veľmi nerobia radosť svojim fanúšikom. Aj napriek tomu, že v posledných dvoch zápasoch Premier league dokázali zvíťaziť nad Leeds a Brightonom, tieto výhry sa pre takéto veľké kluby skôr radia do kategórie povinných. Pred týmito dvomi výhrami ale zaznamenali len neoslnive remízy so Southamptonom a Burnley. Manchestru United patrí aktuálne 4. miesto v tabuľke Premier league so ziskom 46 bodov. Do vyraďovacej časti Ligy majstrov sa anglický celok preštrikoval z prvého miesta F-skupiny, keď za ním o bod zaostal Villareal.