Dosiahli historický úspech. Armwrestleri získali na šampionáte 19 medailí

„Som spokojný s výkonom mojich zverencov, aj keď vždy môže byť niečo lepšie. Verím, že ich tieto úspechy motivujú do tréningov a na svetovom šampionáte v Turecku sa predvedú v ešte lepšej forme, pretože konkurencia tam bude ešte väčšia,“ tvrdí Harčarik, ktorý pôsobí v AWK Prešov.

„Slovenská juniorská reprezentácia získala na majstrovstvách Európy devätnásť medailí. To je historický úspech. Dievčatá obhájili druhé miesto v hodnotení krajín, čo je fantastické,“ nadchýnal sa reprezentačný tréner slovenských juniorov Gabriel Harčarik.

Potešili ho aj úspechy zástupcov prešovského klubu. Juniorskú reprezentáciu tvorili Aila Sosa, Michaela Bačíková a Matej Bobovčák. Všetci traja juniori tento rok prestúpili do vekovo vyšších i ťažších kategórií.

V kategórii juniorky do 18 rokov a 60 kg obsadila Aila Sosa 2. miesto na pravú ruku a 3. miesto na ľavú ruku. Vylepšila si tak výsledok z minulého roka, kedy štartovala ešte medzi 15-ročnými dievčatami.

Michaela Bačíková si z majstrovstiev v kategórii juniorky do 21 rokov, nad 70 kg na pravú ruku odniesla bronzovú medailu. Vyžadovalo si to tvrdý boj a stálo ju to aj menšie zranenie.

Matejovi Bobovčákovi sa pri jeho premiére medzi 18-ročnými na ME nedarilo a nezískal žiaden cenný kov.