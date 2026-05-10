Iuventa je opäť na slovenskom tróne. Michalovce oslavujú šestnásty titul

Radosť hráčok Michaloviec (Autor: TASR)
TASR|10. máj 2026 o 20:34
O zisku titulu rozhodli v predposlednom zápase sezóny.

MOL liga - nadstavbová časť o majstra SR - 4. kolo

MŠK Iuventa Michalovce - Duslo Šaľa 30:21 (13:7)

Najviac gólov: Soskydová 6, Bačenková a Popovcová po 4 - Vargová a Bujnochová po 5

Rozhodcovia: Palovčák, Richvalský, TH: 8/6 - 4/4, vylúčené: 5:3

Hádzanárky Iuventy Michalovce sa stali šestnástykrát majsterkami Slovenska.

V nedeľňajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali Duslo Šaľa 30:21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej Strede majú na čele skupiny o titul nedostihnuteľný štvorbodový náskok.

Michalovčanky uzavrú účinkovanie v domácej súťaži 16. mája. O deň na to odohrajú na domácej palubovke prvý finálový zápas Európskeho pohára EHF proti španielskemu tímu Guardes.

Prehľad majsteriek SR v ére samostatnosti

1993/94: Jaspol Partizánske

1994/95: Slovan Duslo Šaľa

1995/96: Slovan Duslo Šaľa

1996/97: Slovan Duslo Šaľa

1997/98: Slovan Duslo Šaľa

1998/99: HC SCP B. Bystrica

1999/00: Slovan Duslo Šaľa

2000/01: Slovan Duslo Šaľa

2001/02: Slovan Duslo Šaľa

2002/03: ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce

2003/04: Slovan Duslo Šaľa

2004/05: Slovan Duslo Šaľa

2005/06: Iuventa Michalovce

2006/07: Iuventa Michalovce

2007/08: ŠKP Bratislava

2008/09: ŠKP Bratislava

2009/10: ŠKP Bratislava

2010/11: Iuventa Michalovce

2011/12: Iuventa Michalovce

2012/13: Iuventa Michalovce

2013/14: Iuventa Michalovce

2014/15: Iuventa Michalovce

2015/16: Iuventa Michalovce

2016/17: Iuventa Michalovce

2017/18: Iuventa Michalovce

2018/19: Iuventa Michalovce

2019/20: bez víťaza (anulovaná sezóna pre pandémiu koronavírusu)

2020/21: MŠK Iuventa Michalovce

2021/22: MŠK Iuventa Michalovce

2022/23: HC DAC Dunajská Streda

2023/24: HC DAC Dunajská Streda

2024/25: MŠK Iuventa Michalovce

2025/26: MŠK Iuventa Michalovce

