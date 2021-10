Pretláčanie rukou? Vnímali ma ako chlapa, priznáva úspešná Slovenka

Ako by ste charakterizovali pretláčanie rukou?

Veľa ľudí si myslí, že je to krčmový šport. Ak by však prišli na majstrovstvá sveta, či iné vrcholné podujatia, videli by, že úroveň je vysoká.

Je to silový, úpolový šport, ktorý sa výrazne posúva vpred a vyžaduje si špeciálne cviky. Len tlaky na lavičke nestačia. Okrem mužov sa tomu na Slovensku úspešne venujú aj ženy. Máme viacnásobné majsterky sveta.

Rozhoduje pri pretláčaní rukou sila alebo zohráva úlohu aj technika?

Určite je to o sile, ale aj o technike a nastavení v hlave. Keď som vystresovaná a neverím si, aj slabšia súperka môže nado mnou vyhrať. Dôležitá je koncentrácia na štart a rýchlosť.