Fantastický rok ho vyniesol na vrchol. Duplantis sa stal európskym športovcom roka

Armand Duplantis.
TASR|26. dec 2025 o 10:49
Na tróne vystriedal francúzskeho plavca Leona Marchanda.

Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis sa stal Európskym športovcom roka 2025 v hlasovaní tlačových agentúr na „starom kontinente“.

Tradičnú anketu organizuje poľská PAP a svoju desiatku do 68. ročníka nahlásilo 23 vedúcich športových redakcií spravodajských agentúr vrátane Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR).

Dvadsaťšesťročný Duplantis je prvým mužským žrdkárom v modernej histórii, ktorého nikto nezdolal dva roky za sebou.

V tomto roku sa stal svetovým šampiónom v hale i vonku a štyrikrát prekonal svoj svetový rekord až na súčasnú hranicu 630 cm, ktorú pokoril na septembrových MS v Tokiu.

Piatykrát za sebou triumfoval aj v Diamantovej lige. Svetová atletika (WA) ho v decembri vyhlásila za atléta roka a získal aj prestížne ocenenie Laureus.

V ankete PAP triumfoval „Mondo” premiérovo, na tróne vystriedal francúzskeho plavca Leona Marchanda. Vlani skončil tretí.

V tohtoročnom hlasovaní nazbieral Duplantis celkovo 184 bodov a s náskokom 41 bodov odsunul na druhú priečku španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza, víťaza grandslamových turnajov Roland Garros.

S mankom 50 bodov skončil na treťom mieste slovinský cyklista Tadej Pogačar, ktorý v tomto roku triumfoval na Tour de France i v pretekoch s hromadným štartom na svetovom šampionáte na ceste.

68. ročník ankety agentúry PAP o Európskeho športovca roka

  • 1. Armand Duplantis (Švéd./atletika) 184 bodov
  • 2. Carlos Alcaraz (Šp./Tenis) 143
  • 3. Tadej Pogačar (Slovin./cyklistika) 134
  • 4. Femke Bolová (Hol./atletika)
  • 5. Ousmane Dembele (Fr./futbal)
  • 6. Lando Norris (V.Brit./F1)
  • 7. Jannik Sinner (Tal./tenis)
  • 8. Aryna Sabalenková (Biel./tenis)
  • 9. Marco Odermatt (Švajč./alpské lyžovanie)
  • 10. Johannes Hösflot Kläbo (Nór./beh na lyžiach)

