Cíti sa ako prváčka na základnej. Kuzminová je šťastná, že ju ľudia nesúdia

“Pokiaľ by som bola teraz výnimočne dobrá, čo by povedali ostatné dievčatá. Že netreba trénovať celý rok a stačí nám toľko, čo Nasti?,” povedala trojnásobná olympijská víťazka.

Aj keď som bola na trestnom kole, tak ma povzbudzovali. Ten výkon ide dopredu, ale ja som bola nastavená tak, že ak by bola forma o niečo lepšia, dokázala by som byť prínosom pre dievčatá aj vo Svetovom pohári.

Toto mi pridáva veľa energie, že ma neodsudzujú za to, že momentálne nie som schopná byť tá Nasťa, na ktorú boli zvyknutí. Som veľmi rada, že neriešia, či budem prvá alebo posledná, či triafam alebo nie. Úprimne sa so mnou tešia z každého jedného kroku a aj výstrelu.

Čo bude teraz ďalej?

Všetko je na rozhodnutí trénerov. Nechcem povedať, že Nasťa Kuzminová je olympijská víťazka a teraz dupne nohou a povie, že ide kedy chce.

Je to proces, ktorý bežal už predtým, ako som do toho naskočila. Je to pre mňa taký experiment, skúška, čo všetko sa dá natrénovať za štyri mesiace. Pokiaľ by som bola teraz výnimočne dobrá, čo by povedali ostatné dievčatá.

Že netreba trénovať celý rok a stačí nám toľko čo Nasti? Nebuďme hlavne naivní, dosiahnuť na tie medailové umiestnenie by bol skôr zázrak. Som rada, že teraz to bolo lepšie ako v šprinte.

Čo sa vám odohralo večer v hlave?