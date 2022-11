Angličania nenadviazali na gólové hody, USA na MS ešte nikdy nezdolali

MS vo futbale 2022 - skupina B

Priebeh zápasu Anglicko - USA

I. polčas:

Do prvej veľkej šance sa dostali Angličania v 10. minúte. Bellingham vysunul v šestnástke Saku a ten našiel pred bránou Kanea, ktorého pokus sa skončil rohom.

Angličania to naďalej skúšali po pravej strane cez Saku, no chýbal im dôraz. Američanom zas presnosť. Albion to neúspešne skúšal aj dlhými centrami, no prvá veľká šanca vznikla pred ich bránou.

McKennie dostal výstavný center, ktorý poslal nad bránu. Jeho tím sa pokúšal o ohrozenie brány taktiež sprava. Po polhodine hry odtiaľ poslal McKennie prihrávku Musahovi, ktorý našiel v šestnástke Pulisica.