Finále? Okej. Anglická symfónia chce na Slovensku doznieť až po zisku trofeje

BRATISLAVA. Futbalisti Anglicka postúpili na ME do 21 rokov 2025 do svojho druhého finále za sebou a v sobotu 28. júna o 21.00 h sa v Bratislave pobijú o titul s Nemcami. Informácie o EURO U21 2025 na Slovensku (prehľad) V semifinále proti Holandsku sa v drese Albionu blysol dvojgólový Harvey Elliott, pre ktorého to bol podľa jeho slov dôležitý moment. Zverenci Leeho Carsleya zdolali svojich rovesníkov 2:1, o jediný zásah „oranjes“ sa postaral strelou z diaľky Noah Ohio. Elliott však bol po zápase oveľa šťastnejší.

„Už bolo načase. Myslím, že som mal v prvom polčase možno štyri šance. Ale buď ma výborne vychytal brankár, alebo ma zastavila obrana, ale vedel som, že prídu ďalšie šance. Išlo len o to, aby som trafil bránu a dúfal, že niečo prejde do siete. Streliť gól za svoju krajinu je vždy neuveriteľný pocit a dúfam, že ich bude ešte viac,“ povedal anglický útočník pre portál uefa.com.

Angličania postúpili piatykrát v histórii do finále ME 21. „Je dôležité, aby sme prejavili vďaku fanúšikom, ktorí prišli za nami. Poháňajú nás vpred a držia nás v tempe. Ich podpora bola neuveriteľná, rovnako ako počas celého turnaja. Bol to výborný moment pre celý tím a pre mňa na to, aby sme im poďakovali. Dúfam, že si to vážia, budeme ich opäť potrebovať vo finále,“ dodal Elliott.

Gól Holanďanov bol veľmi kuriózny, Ohio pri ňom strelou z diaľky zaskočil brankára. Ale po zápase bol jeho autor sklamaný. VIDEO: Gól Holandska na 1:1



„Chceli sme v prvom polčase udržať stav 0:0, pretože Angličania mali šance a náš brankár nás držal v hre. Ujali sa vedenia, ale vrátili sme sa do hry a v tej chvíli sme sa cítili pohodlne. Ale potom sme im dali šancu a keď dáte hráčovi ako Je Elliott toľko času na kraji šestnástky, tak vždy skóruje. Prehra bolí. Tvrdo sme pracovali, dostali sme sa do top štvorky, preto to bolí o niečo viac.“