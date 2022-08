Veteráni hrali v Cincinnati takmer tri hodiny. Už nie sme mladí, zhodli sa

Na rovnakom podujatí, ale v ženskej časti, nastúpi v utorok úradujúca víťazka US Open mladá Britka Emma Raducanuová proti legende tohto športu Američanke Serene Williamsovej. Tá nedávno ohlásila, že jej čas na súťažných kurtoch sa chýli ku koncu.

"Je to úžasná príležitosť zahrať si voči najlepšej hráčke tenisovej histórie, pravdepodobne naposledy. Mám to šťastie, že našej kariéry majú spoločný prienik. Čokoľvek sa na kurte stane, bude to pre mňa skvelá skúsenosť. Bude to niečo, čo si zapamätám do konca života," poznamenala 19-ročná britská tenistka.

Williamsová dá definitívne zbohom profitenisu na US Open, ktorý sa v New Yorku začne 29. augusta.