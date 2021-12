Medzi Žampovcami nie je rivalita. Tentokrát to však Andreasa zamrzelo

ALTA BADIA. V nedeľu to tesne nevyšlo Andreasovi, v pondelok zas Adamovi. Bratia Žampovci v obrovskom slalome v Alta Badii získali obaja body do Svetového pohára.

Každý však v iný deň.

V nedeľňajších pretekoch sa to podarilo Adamovi Žampovi, ktorý štartoval ako pretekár elitnej tridsiatky a jeho postup do druhého kola sa tak dal očakávať. Jeho brat Andreas skončil na 31. priečke. O jedno miesto za postupujúcimi do 2. kola.

V pondelok sa však situácia otočila.

Adam Žampa bol na poslednom postupovom 30. mieste. Štartovali už pretekári s vysokými štartovými číslami, ktorí sa obyčajne do druhého kola nedostanú. S číslom 51 šiel na trať jeho brat Andreas. Zajazdil 28. najrýchlejší čas a práve on tak vytlačil z postupových pozícií brata.