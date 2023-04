Pogačar je favoritom, aj keď neštartuje. Čo ukázali klasiky?

„Dospel, je okolo neho pokojná atmosféra a je aj oveľa rozumnejší,“ hovorí pre Sporza jeho otec Adrie van der Poel, bývalý majster sveta v cyklokrose. „Pred dvomi rokmi by takto monumentálnu klasiku nezvládol.“

Táto rivalita sa ťahá už roky a klasiky ju len zvýraznili. Najmä preto, že van Aert prehráva s van der Poelom na monumenty 1:4.

V Belgicku sa ozývajú kritické ohlasy, že svojho soka v tomto už nikdy nedostihne. Kvality pritom na to má.

„To čo ukázal Mathieu, to čo ukázal Pogačar. Mali by sme si to viac užívať. Oveľa, oveľa viac. A menej ich stavať proti sebe,“ myslí si van der Poel senior.

Keďže má jeho syn na konte víťazstvá na troch z piatich monumentálnych klasík, otvára sa otázka, či má na to, aby vyhral aj dve zostávajúce.

Podľa otca je triumf na Liege – Bastogne – Liege v jeho silách. V roku 2020 tu skončil šiesty. Teda nie je to úplne nereálne. Naopak Okolo Lombardska bude zrejme nad jeho sily. „Ale skúsiť by to mal,“ dodal otec.