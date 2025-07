Premožiteľa Nitry ničil muž, ktorý už chcel skončiť. Finále bola hra mačky s myšou

Czech Bowl 2025

ZNOJMO. Do sezóny pôvodne ani nemal zasiahnuť. Chcel ukončiť kariéru, no keďže sa jeho bývalému klubu zranil quarterback, svoje rozhodnutie zmenil.

Ostrava s o generáciu mladším quarterbackom Amosom Ferancom však sezónu môže hodnotiť pozitívne. Steelers do posledného kola bojovali o účasť v play-off, kde v semifinále šokovali pod Zoborom domácu Nitru.

Následne Dundáček svojim prvým pasom našiel osamoteného Karla Peprného, ktorý skóroval 49-yardový touchdown. Vysočina potom so šťastím premenila potvrdenie za dva body, no Ostrava prakticky okamžite reagovala.

V úvodnej štvrtine sa ešte zapísal do listiny kicker Vysočiny a následne sa v druhej štvrtine ukázal výkonnostný rozdiel medzi oboma tímami. Bola to hra mačky s myšou a tri touchdowny posunuli skóre na polčasových 32:7.

V druhom polčase sa finále prakticky len dohrávalo. Za stavu 46:10 dokonca rozhodcovia aktivovali tzv. mercy rule. To znamená, že čas bežal aj vtedy, keď mal byť zastavený, čím sa čiastočne eliminovalo zvyšovanie náskoku.

Postupne prenikol do end zóny running back Ashton Heard, zachytil loptu v bodovacom území Jan Leština a po dlhom behu skóroval aj Petr Čermák.

"Je to skvelé, na všetkých frontoch to dnes parádne šliapalo. Ukázali sme, že máme lepších hráčov na každej pozícii. Je to super zakončenie sezóny," povedal Dundáček, ktorý zatiaľ nevie, či odohral posledný zápas.

Pre Vysočinu Gladiators je to tretí titul v Snapbacks lige po rokoch 2021 a 2023. Pred dvoma rokmi tiež zdolali Ostravu, no vtedy tesnejšie 42:28.