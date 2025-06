Zabudnite na štatistiky, všetko je inak. Nitra padla už v semifinále, rozhodol tínedžer

Po dvoch touchdownoch amerického running backa Tyronea Clarka to vyzeralo jednoznačne, ale náskok 14:0 stratili Nitrania ešte v prvej polovici zápasu.

Clark svojim tretím touchdownom ešte raz poslal Nitru do vedenia (21:17), ale posledné slovo mal z pohľadu skórovania 19-ročný hosťujúci quarterback Amos Feranec, ktorý doniesol loptu až do nitrianskej end zóny.

Jan Vysloužil a Přemysl Pekara vyrovnali skóre na 14:14, aby následne v tretej štvrtine poslal hostí do trojbodového vedenia field goal Dominika Římaneka. Ten premenil svoj kop z úctyhodnej hranice 48 yardov.

Nasledujúci útok pod taktovkou Borisa Bútoru nebol úspešný, a tak sa v Nitre zrodilo azda ešte väčšie prekvapenie, ako keď na miestnom štadióne v rámci ME vo futbale do 21 rokov remizovalo Anglicko so Slovinskom 0:0.

"Obrovské prekvapenie pod Zoborom. Toto je výsledok, ktorý čakal iba málokto. Zabudnite na štatistiky, všetko je inak," kričal v priamom prenose komentátor televízie JOJ Šport Ladislav Fabo.

Ostrava siedmykrát postúpila do Czech Bowlu, v ktorom narazí na Vysočinu Gladiators. To už prekvapením nie je, no najväčší favorit súťaže s quarterbackom Janom Dundáčkom sa v semifinále poriadne nadrel.