ONLINE: Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs dnes, Super Bowl LIX LIVE

Prenos

Zajímavosti Super Bowlu LIX



Kansas City Chiefs jako první klub v historii postoupil do Super Bowlu 5× v průběhu 6 let a jako první ho může ovládnout potřetí za sebou.



Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs se v Super Bowlu střetávají podruhé během 3 sezon, což je druhé nejkratší období mezi finále se stejným složením v dějinách. V součtu v tomto ročníku vyhrály tyto kluby 87,2 % všech utkání, což je druhý nejvyšší podíl za posledních 30 let.



Hlavní trenér Nick Sirianni (PHI) doplnil Joea Gibbse a Mikea Tomlina jako třetí kouč, který postoupil do Super Bowlu 2× během prvních 4 let ve funkci hlavního trenéra.



Hlavní trenér Andy Reid (KC) bude koučovat 45. zápas v play-off, čímž překoná rekord Billa Belichicka.



Quarterback Patrick Mahomes (KC) je 3 touchdowny od druhé pozice v počtu hozených touchdownů v play-off a 59 yardů od dosažení čtvrtého místa historických tabulek vyřazovací fáze v počtu naházených yardů.



Running back Saquon Barkley (PHI) potřebuje naběhat 30 yardů, aby překonal výkon Terrella Davise z ročníku 1998 a sebral mu rekord v počtu nejvíce naběhaných yardů v sezoně v součtu základní části i play-off. Před úvodním výkopem finále jich má na kontě 2 447. Také se může stát vůbec prvním hráčem v historii, který skóroval touchdown v Super Bowlu hraném v den svých narozenin.



Tight end Travis Kelce (KC) může překonat hned 2 rekordy legendárního wide receivera Jerryho Ricea. V počtu zachycených touchdownů v kariéře v play-off (má jich 20 a potřebuje 3) a v počtu zachycených přihrávek v kariéře v Super Bowlu (má jich 31 a potřebuje pouze 3).



Quarterback Patrick Mahomes, tight end Travis Kelce, defenzivní tackle Chris Jones, kicker Harrison Butker a long snapper James Winchester (KC) se stanou, pokud všichni nastoupí, třetí pěticí spoluhráčů v dějinách se startem v 5 Super Bowlech za stejný tým.

Hymna



Tradicí jakékoliv sportovní události v USA je předzápasový zpěv státní hymny. Super Bowl samozřejmě nemůže být výjimkou. Každý rok je hymna zazpívaná úplně jinak. Někdy je to vyloženě show, jindy je uchopená klasickým způsobem. Letos tuto poctu přijal 38letý jazzový a soulový zpěvák, skladatel a herec Jon Batiste, rodák z města Metairie v aglomeraci New Orelansu, zazpívá si tak na rodné hroudě. I on je držitelem ceny Grammy.



Ještě před hymnou tradičně zní písně „America the Beautiful“, o jejíž interpretaci se letos postarají 33letá zpěvačka duchovních písní Lauren Daigleová a 39letý hráč na pozoun Troy Andrews, známý jako Trombone Shorty, a „Lift Every Voice and Sing“, tentokrát ve verzi od 52leté R&B zpěvačky Ledisi. Všichni jsou rodáci z Louisiany.

Poločasová show



Plným názvem Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show je tradiční hudební poločasová show, která protahuje jinak 15minutovou přestávku na zhruba dvojnásobnou dobu. Účast na ní je otázkou prestiže, takže se pozvání neodmítá, ačkoliv se vystupuje zdarma.



Hlavní hvězda byla oznámena 8. září 2024 a stal se jí 37letý rapper Kendrick Lamar, rodák z kalifornského Comptonu, města uprostřed aglomerace Los Angeles. Vystupuje již od střední školy a postupně se zařadil mezi nejvýznamnější rappery současnosti. Byl jedním z účastníků slavné poločasové show před 3 lety, kdy se na jednom pódiu sešli Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige a třeba také 50 Cent. Nyní to bude celé v režii držitele již 22 cen Grammy, včetně 5 z letošního roku, kterými byla oceněn samostatný single Not Like Us nenacházející se na žádném albu. Volba Kendricka Lamara rozdělila rapovou scénu. Mnozí vyčítali producenta poločasové show Jay-Z, že nevybral Lila Waynea, pro kterého by šlo o vystoupení v rodném městě.



Ačkoliv kromě pár zasvěcených nikdo netuší, jak show bude vypadat, jedna věc je jistá a neměnná. Po známém skandálu s odhalenou prsní bradavkou Janet Jackson z roku 2004 jsou poločasová vystoupení vysílána s 30sekundovým zpožděním.

Vince Lombardi Trophy



Tak se jmenuje trofej, o kterou se hraje. Poprvé spatřila světlo světa jako skica na ubrousku během oběda komisionáře NFL (tehdy Pete Rozelle) s viceprezidentem společnosti Tiffany & Co. v roce 1966. Tato společnost také vítěznou trofej vyrobila a vyrábí ji dodnes. Poprvé byla předána vítězi prvního Super Bowlu (Green Bay Packers) 15. ledna 1967. Zpočátku neměla jméno, to se však změnilo po smrti legendárního trenéra Vince Lombardiho na rakovinu v roce 1970. Tento výjimečný kouč přivedl Green Bay Packers v 60. letech k několika titulům, včetně vítězství v prvních dvou Super Bowlech. Trofeji bylo po jeho smrti oficálně dáno jeho jméno a jako Vince Lombardi Trophy byla poprvé předána vítězi Super Bowlu V v lednu 1971. Na rozdíl od téměř všech významných světových sportovních pohárů není putovní. Vince Lombardi Trophy je každý rok vyrobena nová a vítězný tým ji získává trvale do svého držení. Proto také nebyla vždy úplně stejná. Standardizovanou podobu má až od Super Bowlu XLV (rok 2011). Od roku 2005 je předávána přímo na hřišti z rukou majitele týmu, který vyhrál o rok dříve. Ano, je to s podivem, ale do roku 2004 nebyla vítězná trofej předávána veřejně na ploše, ale až v šatně.

Historie Super Bowlu



Super Bowl se hraje od sezony 1966, kdy se slavná NFL a konkurenční AFL dohodly na každoročním souboji mezi vítězi obou soutěží. Po jejich sloučení v sezoně 1970 jde o finálový zápas ligy. Historicky prvním vítězem Super Bowlu se stal tým Green Bay Packers. Super Bowl se neoznačuje rokem nebo ročníkem, ve kterém se hraje, ale římským číslem označujícím kolikátý Super Bowl to je. V roce 1967 se odehrál Super Bowl I, letos to je Super Bowl LIX. Pouze v únoru 2016, při padesátém výročí, byla tato tradice porušena, čímž Super Bowl 50 dostal mnohem větší exkluzivitu a stal se výjimečným.



Stadion na kterém se Super Bowl bude hrát, je vybírán několik let dopředu. Není podmínkou, aby se přímo na něm hrála NFL, ale musí být v oblasti mediálního trhu některého ligového týmu. Prvních 54 ročníků se nestalo, aby se do Super Bowlu probojoval klub, pro který by to byl zápas na domácím hřišti. Až v sezoně 2020 to dokázala Tampa Bay Buccaneers a hned o rok později Los Angeles Rams. Stadion pro Super Bowl musí splňovat několik podmínek. Musí mít kapacitu alespoň 70 000 diváků a zázemí odpovídajcí významu a náročnosti utkání. Pokud stojí v místě, kde je průměrná únorová teplota nižší než 10 stupňů Celsia, musí mít minimálně zatahovací střechu. Další podmínky se týkají také velikosti a dostupnosti parkovacích ploch a ubytování. Současným trendem NFL je přidělovat Super Bowl na stadiony nové, případně po zásadní rekonstrukci.



Nejčastějším účastníkem je New England Patriots, do finále se probojoval 11×. S odstupem za ním jsou Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys, Denver Broncos a San Francisco 49ers s 8 účastmi.



Nejčastějšími vítězi jsou Pittsburgh Steelers a New England Patriots s 6 triumfy, Dallas Cowboys a San Francisco 49ers pak tento zápas ovládly 5×.



Pouze 4 kluby si dosud nikdy Super Bowl nezahrály – Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars a Houston Texans.



Nejvyšší vítězství přinesl Super Bowl XXIV (rok 1990), ve kterém San Francisco 49ers deklasovalo Denver Broncos 55:10. 55 je také nejvyšší počet bodů jednoho týmu ve finále. Naopak nejnižší počet bodů, 13, stačil k vítězství New Englandu Patriots nad Los Angeles Rams v Super Bowlu LIII. Výsledek 13:3 znamenal také vůbec nejmenší finálový počet bodů v součtu obou týmů.



51 let trvalo, než se odehrál Super Bowl, který dospěl až do prodloužení. Prvním a takovým zápasem bylo finále sezony 2016 mezi New Englandem Patriots a Atlantou Falcons, ve kterém Patriots v průběhu třetí čtvrtiny prohrávali 3:28, ale v prodloužení otočili skóre na konečných 34:28. V Super Bowlu LI tak byli fanoušci zároveň svědky největšího comebacku v historii finále. Podruhé dospělo finále do prodloužení loni a opět se v něm radoval tým, který v průběhu utkání prohrával dvouciferným rozdílem. Kansas City Chiefs proti San Franciscu 49ers otočil skóre z 0:10 na konečných 25:22.



8 klubům v historii se podařilo vyhrát Super Bowl ve dvou letech za sebou. Jde o Green Bay Packers (I a II), Miami Dolphins (VII a VIII), Pittsburgh Steelers dokonce 2× (IX a X, podruhé XIII a XIV), San Francisco 49ers (XXIII a XXIV), Dallas Cowboys (XXVII a XXVIII), Denver Broncos (XXXII a XXXIII), New England Patriots (XXXVIII a XXXIX) a Kansas City Chiefs (LVII a LVIII). San Francisco 49ers to dokonce dokázalo s různými trenéry.



Nikomu se nepodařilo vyhrát 3 roky v řadě a pouze 3 týmy k tomu měly vůbec příležitost, když hrály Super Bowl 3× za sebou. Miami Dolphins v zápasech číslo VI, VII a VIII zvládlo vyhrát jen 2×, Buffalo Bills při dokonce 4 účastech ve finále za sebou (XXV–XXVIII) nezvítězilo ani jednou a třetím do party je New England Patriots, který v utkáních číslo LI, LII a LIII nezvládl prostřední z nich. To však letos může padnout, Kansas City Chiefs jako čtvrtý prošel potřetí za sebou do finále a po triumfech loni i předloni má historický hattrick na dosah.



Nejvyšší návštěvu zažil Super Bowl XIV (1980), vítězství Pittsburghu Steelers nad Los Angeles Rams na stadionu Rose Bowl v Pasadeně (aglomerace Los Angeles) vidělo 103 985 diváků. Naopak tu nejnižší zařídila koronavirová opatření v sezoně 2020, na Raymond James Stadium v Tampě mohlo být přítomno pouze 24 835 diváků.

Marodka



Před posledním zápasem celé sezony jsou na tom Eagles s marodkou velmi dobře. Chybí především dlouhodobě zranění linebacker Nakobe Dean (koleno) a cornerback James Bradberry (noha, mimo je celou sezonu). Jinak postrádají pouze hráče do ofenzivní i defenzivní rotace. Nic dramatického, dá se říct, že tým je téměř v plné síle. Dokonce by se mohl vrátit po zranění tricepsu linebacker Brandon Graham, jenž byl po více než 2 měsících v sobotu aktivován z rezervy zraněných. A možná ještě lépe jsou na tom Chiefs. Ti mají mezi dlouhodobě zraněnými jen 1 důležitého hráče, wide receivera Rasheea Ricea (koleno). Sice jsou mimo i oba hlavní punt a kickoff returneři Mecole Hardman (koleno) a Skyy Moore (břicho), ale ukázalo se, že mají schopnou náhradu. Obrana je dokonce prakticky kompletní i co se týče hloubky rotace. Oba celky tak jdou do Super Bowlu ve skvělém zdravotním stavu, aspoň podle oficiálních údajů.

Vzájemné zápasy



Působnost v různých konferencích. To je hlavní důvod nízkého počtu dosud uskutečněných střetů mezi Eagles a Chiefs. Ale i na dané poměry jich tyto dva kluby odehrály extrémně málo. Od historické premiéry v roce 1972 se totiž na druhý duel čekalo celých 20 let! S reorganizací NFL v roce 2002 byla zajištěna pravidelná frekvence 1 zápasu za 4 roky, k tomu se přidalo po rozšíření základní části na 17 zápasů pravidlo o přidaném mezikonferenčním souboji, a když k tomu připočítáme i Super Bowl LVII, dostaneme se na celkový součet 11 utkání. Bilance je tak vyrovnaná, jak jen to jde. Chiefs vyhráli 6×, Eagles 5×.

Rozdíl dělá právě Super Bowl před 2 lety. V něm úředně domácí Philadelphia vedla v Glendale na stadionu Arizony Cardinals v poločase o 10 bodů, ještě na začátku čtvrté čtvrtiny o 6 bodů, avšak v ní během 3 minut skóroval Kansas 2 touchdowny a po následném vyrovnání měl hodně času, aby si vytvořil pozici pro vítězný field goal, kterým zvítězil 38:35. Jednalo se o druhý střet quarterbacků Jalena Hurtse a Patricka Mahomese a oba hráli skvěle. Mahomes naházel sice jen 182 yardů, ale 3 touchdowny, nebyl ani jednou sackován a měl rating 131,8, Hurts 304 yardů a 1 touchdown, dalších 70 yardů a hned 3 touchdowny přidal po zemi.

To bylo zároveň čtvrté vítězství Chiefs nad Eagles za sebou, zatím nejdelší série ve vzájemných utkáních. Ovšem poslední vzájemný zápas, hned v následující sezoně, ovládla Philadelphia. V listopadu 2023 sice Kansas doma v poločase vedl o 10 bodů, jenže poté už nepřidal ani jeden a hosté 2 touchdowny skóre otočili na konečných 17:21. V tomto souboji naopak Patrick Mahomes i Jalen Hurts předvedli mizerné výkony, dohromady naházeli 327 yardů, 2 touchdowny a 2 interceptions a dosáhli passer ratingů 71,6 v případě Mahomese a 64,6 v případě Hurtse. Ten však po zemi zaznamenal oba touchdowny druhého poločasu. Jednalo se o první duel Mahomese s Hurtsem, v němž některý z útoků nedosáhl aspoň na 30 bodů. I ten úplně první ze začátku října 2021 toto totiž splnil. Jakou tvář proti velmi dobrým obranám nastaví nyní?

Skvělou bilanci ale má ve vzájemných soubojích současný trenér Chiefs Andy Reid. Ten totiž v letech 1999–2012 vedl právě Eagles a z pozice hlavního trenéra tak zažil všech 8 střetů těchto celků za posledních 26 let, přičemž prvních 7 vyhrál! Nezvládl to až v onom zápase z listopadu 2023 v domácím prostředí. A to je další charakteristický znak soubojů Philadelphie a Kansasu. Domácí stadion v nich není výhodou. Tým hrající před vlastními fanoušky se z 10 možností radoval jen 3× a i Super Bowl LVII prohrál celek oficiálně vedený jako domácí. To není příliš povzbudivá zpráva pro Eagles, kteří jsou v této pozici i teď.



Posledních 5 vzájemných zápasů:

Kansas–Philadelphia 17:21 (20. 11. 2023)

Philadelphia–Kansas 35:38 (12. 2. 2023, Super Bowl LVII)

Philadelphia–Kansas 30:42 (3. 10. 2021)

Kansas–Philadelphia 27:20 (17. 9. 2017)

Philadelphia–Kansas 16:26 (19. 9. 2013)

Statistické srovnání



Quarterbackové v sezoně:

Jalen Hurts (PHI) 248/361 (68,7 %), 2 903 y, 18 TD, 5 INT, rating 103,7, po zemi 150 běhů, 630 y, 14 TD, 4 fumbly, z toho 2 ztracené

Patrick Mahomes (KC) 392/581 (67,5 %), 3 928 y, 26 TD, 11 INT, rating 93,5, po zemi 58 běhů, 307 y, 2 TD, 1 fumble, z toho 0 ztracených



Quarterbackové v play-off:

Jalen Hurts (PHI) 48/69 (69,6 %), 505 y, 3 TD, 0 INT, rating 105,0, po zemi 23 běhů, 122 y, 4 TD

Patrick Mahomes (KC) 34/51 (66,7 %), 422 y, 2 TD, 0 INT, rating 105,2, po zemi 18 běhů, 57 y, 2 TD, 2 fumbly, z toho 1 ztracený



Srovnání útoků v sezoně:

Philadelphia celkem 367,2 y/z (8.), pasy 187,9 y/z (29.), běh 179,3 y/z (2.), body 27,2/z (7.)

Kansas City celkem 327,6 y/z (17.), pasy 222,4 y/z (14.), běh 105,3 y/z (22.), body 22,6/z (15.)



Srovnání obran v sezoně:

Philadelphia celkem 278,4 y/z (1.), pasy 174,2 y/z (1.), běh 104,2 y/z (10.), body 17,8/z (2.)

Kansas City celkem 320,6 y/z (9.), pasy 218,8 y/z (18.), běh 101,8 y/z (8.), body 19,2/z (4.)



Srovnání útoků v play-off:

Philadelphia celkem 366,3 y/z (6.), pasy 138,7 y/z (14.), běh 227,7 y/z (2.), body 35,0/z (1.)

Kansas City celkem 290,0 y/z (9.), pasy 197,5 y/z (9.), běh 92,5 y/z (11.), body 27,5/z (5.)



Srovnání obran v play-off:

Philadelphia celkem 351,3 y/z (8.), pasy 245,7 y/z (10.), běh 105,7 y/z (5.), body 18,3/z (2.)

Kansas City celkem 355,0 y/z (9.), pasy 207,0 y/z (8.), běh 148,0 y/z (7.), body 21,5/z (6.)

Kansas City Chiefs



Kansas City Chiefs, nejlepší klub současnosti, vznikl jako Dallas Texans v roce 1959, stal se zakládajícím členem konkurenční ligy AFL a do Kansasu City se stěhoval a přízvisko měnil o 4 roky později. Obhajuje titul z posledních 2 let, další přidal v sezonách 1969 a 2019, přičemž v ročníku 1969 se stal vůbec prvním celkem tehdy stále ještě samostatné AFL, který dokázal vyhrát Super Bowl. K tomu má ještě 2 poháry z AFL z dob před vznikem Super Bowlu. Ve své současné divizi AFC West pak je absolutním despotou, ovládl ji totiž už 9× za sebou, což je nejdelší aktuální série v NFL. Stejně jako v minulé sezoně, kterou nakonec ovládl po nervydrásajícím vítězství nad San Franciscem 49ers v prodloužení Super Bowlu LVIII, ani v této herně dlouho nijak zvlášť nedominoval. Ale jeden výrazný rozdíl tam je. Letošní Chiefs vyhrávají i zápasy, v nichž se jim nedaří. A že jich tým koučovaný Andy Reidem s obrovským lídrem na hřišti v podobě quarterbacka Patricka Mahomese mohl prohrát opravdu dost. Hned v prvním kole v repríze konferenčního finále z předchozího ročníku proti Baltimoru Ravens tentokrát v domácím prostředí s velkým štěstím udržel v posledních sekundách vítězství, s Cincinnati Bengals poté po většinu doby prohrával a definitivně otočil skóre až 51yardovým field goalem s vypršením hrací doby. I v Atlantě celý první poločas prohrával, nakonec však Falcons relativně v poklidu porazil. V Los Angeles proti Chargers prospal první čtvrtinu a opět to horko těžko otáčel. Až v pátém kole se při vítězství nad New Orleansem Saints nemusel ničeho obávat. Ani po volném týdnu se však Chiefs nepřesvědčivých výkonů nezbavili. V San Franciscu rozhodli souboj s 49ers opět až v poslední čtvrtině, stejně tak se nečekaně trápili i v Las Vegas s Raiders. Na stadionu Tampy Bay Buccaneers se pak museli rvát o výhru až do prodloužení, i tento nervák ale zvládli. A když doma porazili Denver Broncos jen tím, že se do vedení dostali až 6 minut před koncem a s vypršením hrací doby zablokovali soupeřův jinak vítězný field goal, zdálo se, že míra štěstí Kansasu nezná hranic. Poprvé od ročníku 2013 vyhráli úvodních 9 utkání, stejně jako tehdy se ale ucho utrhlo hned v tom následujícím. V Buffalu už Bills dokázali chybující Mahomesovu družinu přetlačit, od půlky listopadu tak nebylo v NFL neporaženého celku. Ani tento výsledek však Chiefs neprobudil z podzimního spánku a pokračovali v malátných výkonech, jenže okolnosti byly nadále na jejich straně. V Carolině ztratili 14bodové vedení nad Panthers a vyhráli až krátkým field goalem s vypršením hrací doby, v domácí odvetě s Las Vegas Raiders pak 13bodový náskok a v poslední čtvrtině dokonce chvilku prohrávali. Těsnou výhrou si zajistili postup do play-off, o týden později pak v další divizní odvetě s Los Angeles Chargers opět prohospodařili 13bodový náskok a vítězství zajišťující jistotu triumfu v divizi AFC West urvali znovu až field goalem s vypršením hrací doby. Až ve druhé polovině prosince se tento stroj začal rozjíždět a naznačovat, čeho je schopen. Obrana si pošmákla při výletu do Clevelandu a domácí Browns zdeptala hned 3 chycenými interceptions, před Vánocemi pak před svými fanoušky podržela tým dalšími 2 důležitými interceptions proti Houstonu Texans. Tímto vítězstvím si Kansas zajistil první sezonu bez domácí porážky od roku 2003. Na Boží hod poté předvedl nejlepší výkon v sezoně, zcela jasně ovládl souboj v Pittsburgu se Steelers a zajistil si pozici nasazené jedničky a volno v prvním kole play-off. S tímto vědomím poslal tým do posledního kola v Denveru jen náhradníky a ti bez motivace nestačili na o všechno hrající Broncos. Neuhráli dokonce ani bod, což se Chiefs stalo poprvé po více než 12 letech. Co je ale na výsledné zápasové bilanci 15-2 skutečně zajímavé, ani jednou v sezoně se nedostali přes hranici 30 bodů, což se jinak podařilo jen dalším 2 klubům a ty dosáhly shodně bilance 4-13. I s volnem v prvním kole vyřazovací fáze tak dostaly týmové opory hned 3 týdny na relaxaci a nabrání nových sil a v divizním kole se v pozici jasného favorita postavily Houstonu Texans. Na rozdíl od stejného souboje o 5 let dříve Chiefs neprospali začátek a nemuseli otáčet skóre. Prakticky po celý zápas se mohli spolehnout na skvěle fungující obranu a ačkoliv soupeř kousal a dlouho se držel na dosah, závěr si v poklidu pohlídali a po výsledku 23:14 se počtvrté za posledních 5 let postavili v play-off Buffalu Bills. A stejně jako ve všech předchozích případech této série ho po obrovské bitvě dokázali porazit. Mohli to mít klidnější, ve druhé čtvrtině vedli už o 11 bodů, aby po třetí čtvrtině bod ztráceli. V poslední části však skórovali z obou útočných drivů a ač nechali soupeři 3,5 minuty na odpověď, nepustili ho za půlku a ubránili vítězství 32:29. Jsou tak v Super Bowlu potřetí za sebou, popáté za posledních 6 let a posedmé celkem. Jediný krok jim chybí k naprosté nesmrtelnosti v podobě třetího zisku trofeje Vince Lombardiho v řadě. Zvládnou ho?

Philadelphia Eagles



Philadelphia Eagles se v posledních letech opakovaně řadí mezi favority, ale od senzační jízdy za svou dosud jedinou trofejí Vince Lombardiho z ročníku 2017 nezvládala své ambice naplňovat. Výjimkou byla sezona 2022, kdy se probojovala až do Super Bowlu, v němž prohrála. Jeden z nejstarších klubů celé NFL (hraje již 92. sezonu) vlastní i 3 historické tituly z let 1948, 1949 a 1960. I loni patřil mezi adepty na triumf, avšak od začátku prosince vyhrál jediný zápas, místo nejlepší bilance v celé konferenci NFC nakonec nedokázal ovládnout ani svoji divizi NFC East a v Super Wild Card víkendu naprosto vyhořel na stadionu Tampy Bay Buccaneers. Ani letos to zpočátku nevypadalo na nějakou krasojízdu. Nejprve sice v historicky prvním utkání NFL v Brazílii přetlačil Green Bay Packers, jenže při domácí premiéře nezvládl udržet vedení v těsném utkání s Atlantou Falcons. V New Orleansu poté horko těžko doklopýtal k vítězství nad Saints v duelu, v němž padly v úvodních 3 čtvrtinách dohromady pouhé 3 body, aby na konci září dostal pořádnou facku v Tampě od Buccaneers. A nejspíš právě tento propadák tým definitivně probudil a odšpuntoval jeho potenciál. K od začátku úžasně hrajícímu running backovi Saquonu Barkleymu se konečně přidali i ostatní a orlí stroj se začal dostávat do otáček. Nešlo to ale jednoduše. Rozklížený Cleveland Browns porazili Eagles jen o 4 body, ale aspoň začala fungovat obrana. A když se k ní připojil i zbytek útoku, nezastavitelný válec začal úřadovat. New York Giants o 25 bodů, Cincinnati Bengals o 20 bodů, Dallas Cowboys o 28 bodů. Jen proti Jacksonvillu Jaguars došlo za stavu 22:0 k příliš velkému uspokojení a obrana si trochu pokazila statistiky. A když zvládli i střet s Washingtonem Commanders o vedení v divizi NFC East po uragánu ve čtvrté čtvrtině, dostali se definitivně do úzké skupinky těch, s nimiž se letos počítá na ty nejvyšší příčky. A formu potvrzovali dál. Saquon Barkley neskutečným výkonem téměř sám zařídil výhru v Los Angeles nad Rams a na začátku prosince dokázali Eagles otočit velmi očekávaný duel v Baltimoru s Ravens. Neustále naháněli Detroit Lions v souboji o vedení v celé konferenci NFC a po nečekaně komplikovaném vítězství nad Carolinou Panthers a následně i nečekaně hladkém triumfu nad Pittsburghem Steelers se na něj v polovině prosince s bilancí 12-2 dotáhli. A nejen to, Philadelphia Eagles vůbec poprvé ve své dlouhé historii vyhrála 10 zápasů v řadě! Již po utkání s Carolinou si zajistila sedmý postup do play-off v posledních 8 letech. Jenže každá série jednou končí a u této se to stalo v dost nevhodnou chvíli. Eagles totiž v divizní odvetě ve Washingtonu před Vánocemi prohráli, ačkoliv ještě na začátku poslední čtvrtiny vedli o 13 bodů, a navíc hned na začátku utkání přišli o quarterbacka Jalena Hurtse, který s otřesem mozku vynechal zbytek základní části. Nakonec to ale nevadilo. Proti rozklíženému Dallasu Cowboys si tým poradil i bez něj a po suverénní výhře o 34 bodů si definitivně zajistil jak vítězství v divizi NFC East, tak pozici nasazené dvojky konference NFC. Running back Saquon Barkley jako devátý v historii NFL pokořil hranici 2 000 naběhaných yardů v sezoně, ale na absolutní rekord nakonec nezaútočil, jelikož téměř celá základní sestava dostala v posledním kole volno. I náhradníci však dokázali porazit New York Giants, který si dával velký pozor, aby si dalším vítězstvím znovu nezhoršil pozici na draftu. Philadelphia tak podruhé za poslední 3 roky zakončila základní část s bilancí 14-3. V prvním kole play-off se doma utkala v pozici velkého favorita s Green Bay Packers a ačkoliv už byla zase v rámci možností kompletní, v útoku to nečekaně hodně drhlo a jen díky skvělé práci obrany, která velmi dlouho nepovolila soupeři vůbec nic a zachytila 3 interceptions, se z jasně se vyvíjejícího utkání nestalo drama. Po výsledku 22:10 Eagles prošli do divizního kola s vědomím, že proti Los Angeles Rams musí předvést lepší výkon. A to se jim v hustém sněžení dlouho dařilo. Sice se dlouho nemohli urvat do výraznějšího náskoku, zápas však měli pod kontrolou až do závěrečných minut, které naopak za stavu 28:15 vůbec nezvládli a neměli daleko k porážce. Horko těžko ubránili výhru 28:22 a ve finále konference NFC čelili hodně nečekanému soupeři, Washingtonu Commanders. Proti němu už roli favorita zvládli s přehledem. Sice inkasovali body jako první, ale i zásluhou 3 obranou získaných fumblů, které pokaždé potrestali touchdownem, udržovali po celý zápas vedení a v poslední čtvrtině zdecimovaného soupeře dorazili novým rekordem v počtu bodů v konferenčním finále v historii NFL, zvítězili 55:23. Jsou tak popáté v Super Bowlu a stejně jako před 2 lety se v něm utkají s Kansasem City Chiefs. Zvládnou ho tentokrát porazit a překazit mu zápis do dějin?

Cena obyčejných vstupenek na toto utkání se v oficiální distribuci pohybovala zhruba od 3 000 do 10 000 dolarů, čímž se řadí mezi ty levnější Super Bowly z poslední doby. K televizi sedne jen v USA určitě přes 110 milionů lidí, z nichž větší než malé množství by si přálo, aby mohly oba celky prohrát, jelikož stále se opakující herce fanouškovská veřejnost opravdu nechtěla. Přenos letos vyrábí stanice FOX s využitím více než 100 kamer a poprvé tak v roli komentátora a experta zažije Super Bowl jeho 7násobný vítěz Tom Brady. Fox zároveň bude přenos streamovat na platformě Tubi, což znamená návrat volně přístupného internetového přenosu po 4 letech. Cena za 30 sekund reklamy byla třetím rokem v řadě 7 milionů dolarů, avšak u slotů, které se uvolnily v lednu, vzrostla dokonce na 8 milionů. V předzápasovém programu došlo k navýšení na 4,5 milionu. Přesto se o prostor perou ty největší světové firmy a souběžně s děním na hřišti probíhá také nepsaná soutěž o nejlepší reklamní spot Super Bowlu. Zápas má tak výjimečné postavení, že se v době jeho konání na území USA nic jiného nehraje. A letos ho dokonce poprvé v historii zhlédne přímo v hledišti úřadující americký prezident.



Pozornost celého sportovního světa bude po celý nedělní večer, noc či pondělní dopoledne (v závislosti na časovém pásmu) upřena na Caesars Superdome v centru největšího města státu Louisiana New Orleansu, kde se o vítězství v NFL, titul neoficiálního mistra světa a věčnou slávu nesmrtelných utkají hráči týmů Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs.

Vážení příznivci amerického fotbalu, přichází vrchol sezony 2024, která sice postavila na hlavu mnoho papírových předpokladů a odhadů expertů, představila mnohé nečekané hrdiny, nabídla mnohé dramatické okamžiky i velká překvapení, aby nakonec v tom nejdůležitějším zůstalo všechno při starém a do finále se probojovaly úplně stejné celky jako před 2 lety, oba z okruhu předsezonních favoritů. Do zápasu, který má potenciál stát se legendárním a může v něm dojít hned k několika historickým momentům. Vítá vás Super Bowl LIX!