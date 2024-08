Budú mať USA na olympiáde ďalší tím snov? Slováci majú víziu a nechcú iba prehrávať

Američania si v závere turnaja prešli aj náročnými chvíľami, no napokon získali pod piatimi kruhmi piatu zlatú medailu po sebe.

Už dnes možno tvrdiť, že ak nezískajú o štyri roky v Los Angeles ďalšie zlato, bude to senzácia. Na domácej pôde by však USA mohli mať tím snov aj v športe, ktorý čaká olympijská premiéra.

Polovica hráčov je určená pre ofenzívu, druhá pre defenzívu. Hrá sa 5 proti 5 na 70-yardovom ihrisku (vrátane end zón) a do lopty sa vôbec nekope.

Princíp je podobný - chytiť loptu, respektíve s ňou prejsť do bodovacieho územia. Na rozdiel od amerického futbalu sa protihráč nezastavuje tvrdým zákrokom, ale stiahnutím vlajky, ktorú má hráč okolo pása.

"Vyrastal som ako fanúšik Dream Teamu. Bolo by špeciálne, ak by som mohol bojovať o olympijskú medailu," povedal receiver Miami Doplhins Tyreek Hill.

Hviezdny kicker Justin Tucker si tak na olympiáde zahrať nemôže, no iné slávne mená z NFL pripustili možnosť, že by reprezentovali USA.

Na stole je tak otázka, či vôbec USA potrebujú mať v tíme miliónové hviezdy NFL. Navyše, keď flag futbal nie je to isté, čo americký futbal.

Američania sú vo flag futbale jednotka a na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Fínsku budú môcť pridať do zbierky už piaty titul v sérii.

"Budem mať vtedy 32 rokov, takže sa ešte budem vedieť dobre pohybovať a skúsim sa tam dostať. Len to nehovorte trénerovi Reidovi a generálnemu manažérovi Veachovi," dodal s humorom hráč Kansasu City Chiefs.

"Treba povedať, že hráči flag futbalu majú nacvičené špecifické pohyby. Ako bez faulu strhnúť vlajku súperovi, respektíve tú svoju ochrániť. To hráči NFL nikdy netrénovali, nemajú to zažité.

Venujú sa kontaktným veciam, takže si myslím, že proti top flagovým tímom by prehrali. Iste, nejaké body by skórovali, ale tú fyzickú stránku by nemohli využiť," povedal komentátor NFL Ladislav Fabo.

Podobný názor má už bývalý hráč Nitra Knights Tomáš Urban, ktorý po historickom triumfe v Czech Bowle ukončil svoju hráčsku kariéru.