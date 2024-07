Niekedy sa ledva nazbierali a prosili o ihrisko. Dnes zatienili futbal a čaká ich veľké finále

Knights majú za sebou prelomové sezóny. Vlani ste sa dostali do play-off, tentokrát až do finále. Čo účasť v Czech Bowle znamená pre klub?

Už minulú sezónu môžeme označiť za výnimočnú. Príchodom nového generálneho partnera dostal klub novú iskru, hráči majú lepšie tréningové podmienky a tiež sa zvýšila kvalita kádra.

Vlani sme to do finále nedotiahli, ale ja som všetkým hovoril, že to potrebuje čas. Napokon sa nám to podarilo už o sezónu neskôr, čomu však predchádzala dlhá a tvrdá práca. Finále je niečo, čo bol náš cieľ pre túto sezónu.

Nebolo to ľahké, pretože naša skupina bola vyrovnaná a aj ďalšie zápasy boli tesné, vrátane semifinále proti Ostrave. Všetci si musíme vážiť finálovú účasť, pretože ju nebolo ľahké si vybojovať.

VIDEO: Záznam semifinále Nitra Knights - Ostrava Steelers