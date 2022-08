Vlhová, Shiffrinová a Liensbergerová na konci sveta. Príprava na sezónu finišuje

BRATISLAVA. Najjužnejšie mesto na svete lemujú majestátne hory, ktoré sa odrážajú na hladine Baeglovho prielivu.

„Ushuaia je skrytý drahokam,“ prezradila pred niekoľkými rokmi Američanka Mikaela Shiffrinová.

Do strediska na začiatku septembra odchádza aj olympijská šampiónka Petra Vlhová.

„Už niekoľko rokov sa chystáme do Argentíny. Bolo to ešte za čias Livia Magoniho. Z rôznych dôvodov sa však necestovalo. Posledný rok nám to zmarila situácia s karanténami.

Toto leto už bude hádam všetko v poriadku a dostaneme sa na južnú pologuľu na studený zimný sneh,“ povedal na začiatku letnej prípravy asistent trénera Matej Gemza.