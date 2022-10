Nová súťaž pre Vlhovú? FIS chce zaviesť mini olympiádu zimných športov

Vo februári 2024 by sa mali prvýkrát konať hry FIS (FIS Games). Šlo by akúsi mini olympiádu, kde by sa zišli bežci na lyžiach, alpskí lyžiari, skokani na lyžiach a snoubordisti.

Niekoľko športovcov poukázalo na to, že by to ešte viac sťažilo už i tak nabitý program. „Myslím, že športovci chcú súťažiť čo najviac a zarobiť si viac peňazí. Je to ich živobytie,“ reagoval.

Kritika i podpora

Predstavitelia severských disciplín sú z nového formátu FIS Games nadšení. Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo, ktorý ovládol celkové prvenstvo v minulej sezóne, konceptu verí.

Naopak, nórsky lyžiar Henrik Kristofferesen tvrdí, že alpskému lyžovaniu sa darí a nepotrebuje ďalšiu medializáciu. Rovnako ako skoky na lyžiach, ktoré sa tešia veľkému záujmu verejnosti.

Obhajca malého krištáľového glóbusu za slalom vidí aj logistický problém s destináciami, kde súťaž usporiadať.