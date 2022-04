Takmer prišla o zimné olympijské hry. Najťažšia sezóna, tvrdí Goggiová

„Mesiac po skončení lyžiarskej sezóny môžem s istotou potvrdiť, že bola najťažšia zo všetkých, od kedy súťažím na najvyššej úrovni. Je mi nepríjemné hovoriť o utrpení, najmä v týchto dňoch, keď je vojna na východe Európy, ale je to môj status športovca,“ začala na úvod dvadsaťdeväťročná rodáčka z Bergama.

„Víťazná sezóna, ale mimoriadne bolestivá. Od červeného dresu v super-G a zjazde s piatimi víťazstvami za 17 dní v decembri až po poškodené koleno. Stalo sa to tesne pred olympiádou, kde som mala byť vlajkonosičkou, v mojej Cortine, pred mojím publikom, deň po víťazstve. Je to zničujúce,“ opísala.

„Pred odchodom do Číny nebol čas premýšľať o zranení, nebol priestor na pochybnosti. Bezhlavo som sa vrhla na strastiplnú, ale nevyhnutnú cestu, aby som to aspoň skúsila,“ pokračovala.

„Pravda je, že pred olympiádou som sa nestihla zotaviť, ale účasť na pod piatimi kruhmi mi dodala duševnú silu, o ktorej som si myslela, že ju nemám. Postavila som sa na lyže s vedomím, že riskujem všetko.“

Keď Goggiová preťala cieľ hlasno vykríkla. „Za striebornou medailou sa skrýval úsmev, vďačnosť, sklamanie, radosť, utrpenie.“

Zvyšok sezóny odjazdila lyžiarka tak, aby si domov odniesla tretí glóbus za zjazd. Stačili jej k tomu dve dvanáste miesta a jedno tretie.

„Bolo to ťažké, veľmi ťažké. Ťahala som sa z miesta na miesto a snažila sa zo seba vydolovať to málo energie, čo mi ostalo. Veľmi som sa bála, že to nezvládnem.“

„Ešte dnes sa cítim vyčerpaná a chvíľu potrvá, kým sa dostanem späť do plnej energie. Som šťastná, že môžem pozerať na pohár a medailu. Aj napriek všetkým ťažkostiam s množstvom sĺz a frustráciou, to bola, vďaka mojej nezlomnej vôli, najúspešnejšia pohárová sezóna v histórii.“