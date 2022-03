Slovensko pomáha lyžiarom aj technicky. Dodáva inovatívne dáta pre FIS

Ide o pilotný projekt pre FIS v oblasti presného merania brán. "Nakoľko doteraz sa bránky merali ručne a nie veľmi presne. My to teraz robíme pre potreby FIS aj z hľadiska prevencie pred zraneniami, štatistík a obsahu pre televízie.

COURCHEVEL/MÉRIBEL. Okrem Petry Vlhovej, či bratov Adama a Andreasa Žampovcov, slovenské lyžovanie v tejto sezóne na podujatiach SP reprezentuje aj slovenská IT firma.

Používa to samotná FIS a dáta potom idú pre všetky národné tímy. Niektorí tréneri si to žiadajú, niektorí sa potrebujú s touto novou technológiou ešte zoznámiť. Takže slovenská lyžiarka vyhráva na trati a slovenských firma zasa v IT technológiách," zdôraznil Benko.

Celé meranie je postavené na báze presných satelitných systémov. "To sú satelity ktoré sa používajú pri autonómnych vozidlách. Potrebujeme presnosť na dva až tri centimetre.

A slúži to aj na to, aby sa trate stavali tak, aby boli pre divákov zaujímavé, aby čo najmenej pretekárov vypadlo a aby sa ich čo najmenej zranilo. A sprístupňujeme tým aj obsah pre diváka. Je tam viacero inovačných faktorov, ktoré FIS má."

My meriame vzdialenosť medzi bránami a dávame im 3D rozmery, kde vidia odstupy od jednej bránky k druhej. Tréner teda vidí, ktoré brány sú kritické. To sú nové dáta. A robíme presný model trate. A to sa dá použiť aj na prevenciu proti zraneniu, keďže mi vieme merať aj odstredivé sily, vieme merať oblúky a tak ďalej.

Samotné meranie vykonávajú na finále SP v Courcheveli a Meribeli dve osoby: "FIS má svoje pravidlá ako ďaleko môžu byť od seba bránky, doteraz sa to meralo buď ručne, alebo očným laserom. A to nebolo také presné.

Pozitívne ohlasy od FIS

Ďalšia partia maľovala čiary na trati. Teraz získava novú skúsenosť: "Meranie sa robí väčšinou deň pred pretekmi, keď už je postavená trať a na druhý deň meriame len druhé kolo.

A to pre to, aby sme si nezavadzali na trati, lebo vtedy je tam viac ľudí, ktorí sa starajú trať. Ide tam hlavne o to, že pretekári dostanú bližší pohľad na jednotlivé bránky.

Vedia presnejšia na centimetre jednotlivú vzdialenosť. Meriame aj drop, teda výškový rozdiel medzi bránkami. Napríklad v super-G vo vrchnej sekcii by človek povedal, že výškový rozdiel medzi dvoma bránami je tak maximálne 80 centimetrov, ale v skutočnosti to boli 4,20 metra. Je to rovina, dve bránky, ale ten rozdiel je fakt veľký."

Samotné meranie zarezonovalo nielen medzi pretekármi, ktorí si ho pochvaľujú, firma už má pozitívne ohlasy aj od predstaviteľov FIS.

"FIS to vyhodnocuje a posiela majiteľovi firmy spätnú väzbu. A ten si potom urobíme aj my. V Kranjskej Gore nás pochválili za dobrú robotu a chvália si to aj pretekári," dodal Uličný pre TASR.