Andreas Žampa stíhal sledovať hokej. Verí, že USA zdolajú aj lyžiari

"Clement si zaslúžil víťazstvo, lebo je so suverénne najlepší slalomár tejto doby. Johannes ukázal, že s vysokým číslom sa mu išlo oveľa ľahšie a po zlate išiel uvoľnene a vyšlo mu to. Pódium je zaslúžené, sú to ´makači´.

"Zajtra máme voľno, pozajtra máme tímovku aj s babami, teda organizovaný tréning. Máme pripravené nejaké cvičenia na postreh a reflex so svetielkami, aby sme sa čo najlepšie pripravili na Američanov. My budeme outsideri, ale to sme boli aj dnes v hokeji. A vidíte, Američania letia domov," povedal pre TASR Andreas Žampa.

Po pretekoch sa dozvedel, že Slovensko zvíťazilo. "Lepšia správa dnes nebude. Dúfam, že sú všetci na Slovensku hore. Fakt klobúk dole pred každým, kto je v tíme. A pred celý slovenským hokejom.

Vo Vancouveri sme mali smolu, ale títo mladí chalani, to je fakt jazda," uviedol mladší zo súrodeneckej dvojice Žampovcov.

Tesne pred štartom druhého kola videl 28-ročný lyžiar, ako Marek Hrivík vyrovnal stav zápasu na 2:2. "Videl som to na internete, mimochodom, ten gól som tam dotlačil očami."

V tímovej súťaži nastúpia bratia pravdepodobne proti USA. A Andreas si želá rovnaký rezultát, ako v hokeji: "No poviem tak, že 1:0 to už je, najhoršie to môže byť remíza. Ale dáme do toho všetko, aby to bolo 2:0. My odlietame 22. ráno, takže verím, že pôjdeme spolu so zlatými hokejovými chlapcami."

Všetky informácie o ZOH Peking 2022