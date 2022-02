Senzačný víťaz prvého kola berie striebro, Adam Žampa si polepšil

"Stalo sa to rýchlo. Vedel som, že musím pustiť lyže do roviny, ale trochu mi to tam podšmyklo. Ale nič sa mi nestalo," povedal Andreas Žampa pre TASR.

Po prvom kole sa usadil na čele Strolz, ktorý už v Číne triumfoval v alpskej kombinácii. Časové rozdiely však boli minimálne, viedol iba o dve stotiny sekundy pred Nórom Henrikom Kristoffersenom, Foss-Solevaag na priebežnej tretej pozícii zaostával len o šesť stotín. Noelovi patrila šiesta priečka s odstupom 0,38 s.