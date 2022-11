Majstri sveta budú Srbi, smeje sa Čavrič. Kedy bude reprezentovať Slovensko?

Vo štvrtok ste zakončili rok nádherným a navyše víťazným gólom proti Zlatým Moravciam (4:1). Podarilo sa vám so spoluhráčmi bez problémov naladiť na záverečný súboj po ťažkej jeseni?

Myslím si, že prvý polčas to nevyzeralo z našej strany až tak dobre, trochu sme sa trápili aj s ihriskom, nemali sme toľko nábehov a nebolo to také, aké sme si predstavovali a chceli. Ale druhý polčas sme už boli lepším mužstvom, takže nás výhra teší.

Určite ste šťastný aj za gól, ktorým ste zase potešili divákov na tribúnach...

Samozrejme. Videl som, že ide lopta akurát na mňa, tak som to skúsil. Chvalabohu, dobre som to trafil a zapadlo to do siete. Som hlavne šťastný, že som pomohol mužstvu, aby sme úspešne zakončili jeseň.

VIDEO: Krásny gól Aleksandra Čavriča (v čase od 0:55)