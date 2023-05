Hrali sme štvrťfinále už teraz. Museli sme rýchlo streliť góly, vraví Hrivík

RIGA. Víťazstvo 4:1 v poslednom zápase skupiny B na MS v hokeji 2023 nad Nórskom si vybojovali slovenskí hokejisti vďaka gólom v prvej tretine. Potom už priebeh zápasu kontrolovali. Hráči vyzdvihli, že im vyšiel vstup do zápasu. Pozrite si reakcie hráčov a trénerov pre RTVS a ČT. Informácie o MS v hokeji 2023 (prehľad) Ján Pardavý, asistent trénera Slovenska: Nezostáva nič iné, iba čakať a fandiť Švajčiarom. Počkáme si na to. Vieme, že sme pokazili zápas s Kazachstanom. Inak by sme neboli v tejto situácii.

Zvládli sme dôležitý zápas a uvidíme, čo na konci dňa ukáže tabuľka. Potrebovali sme takýto zápas, kde sme mali väčší pokoj. V druhej tretine sme si to trošku skomplikovali. Nóri sa trošku zdvihli, ale udržali sme ich na dištanc. Ďakujeme za tri body.

Marek Hrivík, kapitán Slovenska: Vedeli sme, aký zápas nás čaká. Hrali sme štvrťfinále už teraz. To bola polovica našej práce. Museli sme začať rýchlo a streliť gól či dva. Nórsko je nepríjemný súper, hráči boli silní na puku. Vedeli sme, že ak by sme začiatok premrhali, tak by sme sa mohli trápiť. Ovplyvnili sme, čo sme mohli ovplyvniť. Zvyšok je na hokejistoch Švajčiarska. Mislav Rosandič, obranca Slovenska: Bol to náročný zápas. Potrebovali sme získať tri body. Zvládli sme to, ale ešte to bude napínavé. Bol to z našej strany lepší výkon ako v predchádzajúcich zápasoch. Zomkli sme sa a hrali sme ako tím, hoci na konci sme sa mali trochu obavy, ale našli sme cestu za víťazstvom. To je dôležité. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2023

Libor Hudáček, útočník Slovenska: Bol to zrejme náš najlepší výkon na turnaji. Podržal nás Škorvánek, hrali sme super, dali sme rýchle góly a dúfam, že sme sa poučili dohrávať zápasy do víťazného konca. Som hrdý na chlapcov ako sme zvládli záver. Vyhli sme sa aj zbytočným vylúčeniam. Nedarí sa mi teraz možno streliť gól. Aj také turnaje sú. Zažil som to a verím, že v správnom čase to ešte príde. Peter Frühauf, asistent trénera Slovenska: Sme radi, ako sme zvládli tento zápas. Vedeli sme, že Nóri sú po ťažkom zápase s Kanadou a tento zápas bude hlavne o nás. Až na pár úsekov sme boli lepším tímom a zvládli sme to. Na Nórov sme od začiatku chceli vyvíjať tlak a ísť do vedenia. To sa stalo. Až na pár úsekov sme si zápas postrážili. Dnes to klapalo. Peter Cehlárik, útočník Slovenska: Mali sme dobrý vstup do zapasu a využili sme šance. Korčuliarsky to bolo dobré, vyhrávali sme súboje. Celých 60 minút to bola dobrá robota. Dnes som mal z nášho výkonu lepší pocit. Hoci stále sú veci, na ktorých môžeme ďalej pracovať. Teraz musíme čakať na zápas Švajčiarov.