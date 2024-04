Má byť líder Slovenska a veľkoklubu. Nemá limit, je úplne iný ako ostatní, tvrdí agent

Rigo má patriť k lídrom tímu, ktorý si o rok zahrá na majstrovstvách Európy do 21 rokov, ktoré organizuje práve Slovensko.

Je to zjav českej ligovej scény, kreatívny hráč s obrovským potenciálom. Stredopoliar Baníka Ostrava Tomáš Rigo má iba dvadsaťjeden a na Slovensku je pomerne málo známy.

Rigo v lete minulého roka prestúpil z pražskej Slavie do Ostravy. Po krátkej aklimatizácii v českej lige vyletel ihneď ako kométa. Ako je to možné?

Nie som vôbec prekvapený, lebo ho poznám od šestnástich. Viem aký má talent, aký potenciál v ňom drieme. Tomáš v mojich očiach iba do písmenka potvrdzuje to, s čím v šestnástich prichádzal do pražskej Slavie.