Denník skauta z MS U18: Tomík sa páči skautom z NHL, Fíni dominovali viac ako Američania

Bol to enormne ťažký začiatok do turnaja, ale to najhoršie majú za sebou. Američania dominovali. Ale treba dodať, že herne Slováci neboli takí zlí ako hovorí skóre.

ESPOO. Slováci začali majstrovstvá sveta do 18 rokov proti jednému z favoritov turnaja. A dopadlo to v podstate tak, ako by naznačovala prvá veta.

Skaut a expert na mladých hráčov, momentálne pôsobiaci aj v zámorskom portáli FCHockey. Jeho hlavným zameraním je skauting Čechov, Slovákov, a zvyšku strednej a západnej Európy. Patrí medzi zakladajúcich členov projektu Oh my Hockey.

V útoku ma zaujala dvojica hráčov narodených v roku 2007, a to Tobias Tomík a Andreas Straka. Straka si vytvoril minimálne päticu vynikajúcich príležitostí z protiútokov, bohužiaľ mu gól nepadol.

Tomík bol neuveriteľný. Draftom bude môcť prejsť až v roku 2026, no už teraz ukazuje fyzickú hru a dravosť, na ktorej skauti v NHL bazírujú a všímali si to aj v zápase s USA. Je to hráč, ktorého odporúčam sledovať bližšie, pretože ak ešte rozvinie tento ofenzívny talent a fyzickú hru, bude o dva roky v mojom rebríčku i v rankingoch iných skautov vysoko.

Tri hviezdy nesklamali

Spomedzi Američanov by som najviac vystihol trio hviezd v zložení Cole Eiserman, James Hagens a Trevor Connelly.

Eiserman nebol až tak viditeľný ako zvyšní dvaja, no aj tak skončil s hetrikom. To je to jeho čaro ostrostrelca. Náhodný puk skacká pred bránou a kto sa k nemu dostane? No práve on.