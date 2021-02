Legendy sa vracajú. Po eufórii skončili predčasne na dôchodku

"Tak to vyzeralo, keď tréner robil to, čo povedal čašník, v tej dobe majiteľ klubu. Juraj Jarábek mi zavolal deň dopredu, že čašník si nepraje, aby som ďalej hrával, a čakala ma vymyslená funkcia, aby boli za pekných pred fanúšikmi," opísal Karhan svoj koniec v Trnave.

V ďalšej sezóne sa Spartak výrazne oslabil a takmer vypadol. Keď potom prišiel do tímu tréner Juraj Jarábek, pre Karhana to znamenalo rýchly koniec.

Nechcel som ísť do iného klubu ako Slovan. Tam už veľa miesta nemali, tak som to zobral ako realitu.

"Niečo sa našlo, ale nechcel som ísť do iného klubu ako Slovan. Tam už veľa miesta nemali, tak som to zobral ako realitu," dodal Vittek.

Mucha skončil v Slovane predčasne

"To by tam muselo byť iné vedenie a iní ľudia, aby to tam fungovalo, ako má. Neviem, či je to v Slovane, alebo celkovo na Slovensku," hovoril Hološko.

"Viac si vážime cudzích hráčov ako Slovákov, ktorí niečo v zahraničí dokázali. A tiež mali veľké mená. Či už Mucha, Vittek, alebo ja. Stojím si za tým. V Turecku si ma viac vážili ako doma," pokračoval. Cítil krivdu.

"V cudzine musíte byť dvakrát lepší, aby ste sa presadili. U nás je to však naopak. Legionári nie sú lepší ako my, a pritom hrajú. Na Slovensku je to postavené na hlavu," myslí si Hološko.

Ďalší jeho spoluhráč Ján Mucha sa na klubovej úrovni preslávil hlavne v Legii Varšava. Je prvým slovenským brankárom, ktorý si zachytal v Premier League. Aj keď bol v Evertone iba dvojkou.

V roku 2015 sa po desiatich rokoch vrátil na Slovensko. Mal 32.

So Slovanom podpísal kontrakt na štyri roky, ktorý sa však skončil už po dvoch. Po vzájomnej dohode.