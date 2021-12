ONLINE: AC Miláno - FC Liverpool (Liga majstrov)

Vážení čitatelia! Vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu! Dnes sa zameriame na zápas Ligy majstrov v základnej skupine B AC Miláno – Liverpool FC. Poďme si v krátkosti predstaviť obe mužstvá.



AC: Zverenci Stefana Pioliho si svoj návrat do elitnej súťaže predstavovali rozhodne inak, po 5 zápasoch majú na konte 4 body (1 výhra, 1 remíza, 3 prehry). V poslednom zápase však vstali z mŕtvych, po najtesnejšom víťazstve na ihrisku Atletica Madrid, o ktorom rozhodol útočník Junior Messias majú stále nádej na postup do vyraďovacej fázy Ligy Majstrov. AC Miláno však potrebuje v poslednom zápase skupiny zdolať favorizovaný Liverpool FC.



LIVERPOOL: Zverenci Jürgena Kloppa ovádli “skupinu smrti” famóznym spôsobom, po piatich odohraných zápasoch majú na svojom konte plný počet bodov, 15 strelených gólov a 5 inkasovaných. V poslednom vystúpení zdolali na Anfielde Porto 2:0 vďaka gólom Thiaga a Hendersona. Ak by The Reds zvíťazili aj v záverečnom vystúpení základnej skupiny, stali by sa vôbec prvým anglickým tímom histórii Ligy majstrov, ktorý by získal v skupinovej fáze plný počet bodov.



Prvý vzájomný zápas skupiny:

Liverpool FC – AC Miláno 3:2 (Salah, Henderson, Tomori vl. – Rebic, Diaz)



Dnešný zápas vám z pozície komentátora sprostredkuje Igor Tabiš.